Виткофф и Кушнер везут в москву и Киев предложение о завершении войны — Трамп

Зарезал родную мать и снял убийство на телефон — на Закарпатье задержали 18-летнего парня

Зарезал родную мать и снял убийство на телефон — на Закарпатье задержали 18-летнего парня

Зарезал родную мать и снял убийство на телефон — на Закарпатье задержали 18-летнего парня

Зарезал родную мать и снял убийство на телефон — на Закарпатье задержали 18-летнего парня