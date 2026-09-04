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Виткофф и Кушнер везут в москву и Киев предложение о завершении войны — Трамп

Киев • УНН

 • 3072 просмотра

Трамп заявил, что его представители везут в москву и Киев предложение о прекращении войны. Он оценил шансы на соглашение как хорошие.

Виткофф и Кушнер везут в москву и Киев предложение о завершении войны — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер везут в Москву и Киев предложение о завершении войны, передает УНН

"Они везут с собой предложение прекратить войну", — сказал Трамп. 

Трамп также заявил о "хороших шансах" завершить войну в Украине в рамках дипломатических усилий США

"Нужно, чтобы это было урегулировано. И я это сделал. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух замечательных переговорщиков. Они проделали отличную работу, и мы отправили их, чтобы выяснить, сможем ли мы достичь какого-то соглашения, и, возможно, у нас есть хорошие шансы на это", — добавил американский президент.

Также Трамп заявил, что у США есть идея для мира. 

"Смотрите, я урегулировал восемь войн. Большинство из них, на мой взгляд, должны были быть сложнее, чем Россия—Украина. В конфликте России и Украины есть проблема личного характера. У вас есть президент Зеленский и президент путин — они искренне ненавидят друг друга. Вы знаете, что такое ненависть? У них серьезная ненависть, и это мешает им", — заявил Трамп. 

Напомним 

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят москву, а в воскресенье посетят Киев. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обеспечит нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть. 

Павел Башинский

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