Mercedes-Benz пригрозил закрыть завод в Германии и перенести производство

Руководство Mercedes-Benz предупредило, что планирует закрыть один из заводов в Германии и перенести производство в Восточную Европу, если сотрудники не согласятся на сокращение расходов. Об этом сообщает издание Wirtschaftswoche со ссылкой на источники в компании, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Менеджмент, по данным издания, требует отказаться от части выплат, включая отпускные и рождественские бонусы, а также пересмотреть 35-часовую рабочую неделю. В руководстве считают, что нынешние условия делают немецкие предприятия менее конкурентоспособными на фоне снижения продаж, особенно в Китае.

Как пишет Wirtschaftswoche, один из членов правления прямо заявил: либо стоимость рабочей силы в Германии существенно снизится, либо Mercedes может построить новый завод в Восточной Европе. В производственном совете компании такие заявления уже называют "шантажом" и "экстремальной угрозой".

Конкретный завод, которому может угрожать закрытие, пока не называется. Mercedes активно расширяет производство в Венгрии: предприятие в Кечкемете в перспективе должно выпускать до 400 тысяч автомобилей в год. Ранее руководство компании уже предупреждало, что мощности немецких заводов значительно превышают потребности.

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