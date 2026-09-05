Mercedes-Benz пригрозил закрыть завод в Германии и перенести производство
Киев • УНН
Mercedes-Benz требует сократить расходы на немецких заводах и пересмотреть льготы. В противном случае производство могут перенести в Восточную Европу.
Руководство Mercedes-Benz предупредило, что планирует закрыть один из заводов в Германии и перенести производство в Восточную Европу, если сотрудники не согласятся на сокращение расходов. Об этом сообщает издание Wirtschaftswoche со ссылкой на источники в компании, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Менеджмент, по данным издания, требует отказаться от части выплат, включая отпускные и рождественские бонусы, а также пересмотреть 35-часовую рабочую неделю. В руководстве считают, что нынешние условия делают немецкие предприятия менее конкурентоспособными на фоне снижения продаж, особенно в Китае.
Как пишет Wirtschaftswoche, один из членов правления прямо заявил: либо стоимость рабочей силы в Германии существенно снизится, либо Mercedes может построить новый завод в Восточной Европе. В производственном совете компании такие заявления уже называют "шантажом" и "экстремальной угрозой".
Конкретный завод, которому может угрожать закрытие, пока не называется. Mercedes активно расширяет производство в Венгрии: предприятие в Кечкемете в перспективе должно выпускать до 400 тысяч автомобилей в год. Ранее руководство компании уже предупреждало, что мощности немецких заводов значительно превышают потребности.
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