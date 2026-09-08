Що святкують 8 вересня в Україні та світі

8 вересня відзначають одне з найбільших християнських свят - Різдво Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем, Міжнародний день грамотності під егідою ЮНЕСКО, Всесвітній день фізичної терапії та Міжнародний день солідарності журналистів, пише УНН.

Міжнародний день грамотності (International Literacy Day)

Офіційна дата під егідою ЮНЕСКО, заснована на 14-й сесії Генеральної конференції у 1966 році за рекомендацією Всесвітнього конгресу міністрів освіти з ліквідації неграмотності. День покликаний нагадати світовій спільноті, що грамотність є фундаментальним правом людини, основою для особистісного розвитку та ключовим інструментом розбудови стійких суспільств.

Попри глобальний прогрес, сотні мільйонів дорослих у світі досі не володіють базовими навичками читання й письма, тому ЮНЕСКО щороку присвячує цей день конкретній тематиці - від цифровізації освіти до розширення прав і можливостей мовних меншин.

Всесвітній день фізичної терапії (World PT Day)

Професійне свято, засноване у 1996 році Всесвітньою конфедерацією фізичної терапії (World Physiotherapy) для висвітлення важливого внеску реабілітологів та фізіотерапевтів у відновлення здоров’я, рухливості та якості життя людей.

Ця дата символізує солідарність фахівців із фізичної реабілітації по всьому світу та привертає увагу суспільства до важливості комплексної адаптації пацієнтів після важких травм, операцій, інсультів, а також поранених військовослужбовців.

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Міжнародний день солідарності журналістів

Пам’ятна дата, заснована у 1958 році на IV конгресі Міжнародної організації журналістів у Бухаресті на згадку про чеського журналіста, письменника та антифашиста Юліуса Фучика, якого 8 вересня 1943 року стратили у берлінській в'язниці Пльотцензее.

У цей день медійники та правозахисні організації по всьому світу висловлюють підтримку колегам, які зазнають переслідувань, цензури та арештів за професійну діяльність, а також вшановують пам'ять журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків у гарячих точках.

День Незалежності Північної Македонії

Головне державне свято країни на честь референдуму 8 вересня 1991 року, під час якого понад 95% громадян висловилися за вихід із складу Югославії та створення суверенної держави.

Цей день є офіційним вихідним і супроводжується урочистим підняттям прапора, виступами керівництва країни, церемоніями нагородження видатних діячів та масовими святковими заходами.

День Перемоги на Мальті (Il-Vitorja)

Національне свято, яке об'єднує вшанування одразу трьох важливих історичних подій: завершення Великої облоги Мальти османськими військами у 1565 році, капітуляцію французького гарнізону Наполеона у 1800 році та зняття морської блокади й капітуляцію Італії у Другій світовій війні у 1943 році.

Святкування включає традиційну вітрильну регату у Великій гавані Валлетти, релігійні ходи та урочисті покладання квітів.

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Національний день Андорри (День Меричельської Діви)

Головне державне та релігійне свято князівства, присвячене покровительці країни - Богоматері Меричельській (Our Lady of Meritxell).

Традиція вшанування бере початок із підписання Акта-Пареаж 1278 року, який закріпив співправительство над Андоррою, а 8 вересня проводиться урочиста меса у святилищі Меричель та загальнонаціональні культурні фестивалі.

Різдво Пресвятої Богородиці

За новим календарем православна та греко-католицька церкви відзначають Різдво Пресвятої Богородиці - перше з дванадцяти найважливіших свят новолітургійного року. Свято встановлене на честь народження Діви Марії у праведних Йоакима та Анни у Єрусалимі, що, за переданням, стало відповіддю на їхні щирі молитви після багатьох років бездітності.

У народній традиції Мала Пречиста вважалася святом врожаю, жіночим днем та часом подяки за зібрані хліба, з якого починався період весіль.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Адріана та Наталії, які постраждали за християнську віру на початку IV століття в Нікомидії за правління імператора Максиміана. Адріан був язичницьким чиновником, який, вражений стійкістю християн під час катувань, сам увірував і був страчений, а його таємна християнка-дружина Наталія підтримувала чоловіка до останніх хвилин життя.

У народі цей день називали "Наталя Вівсяниця", оскільки саме тоді розпочинали масове збирання та обмолот вівса.

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