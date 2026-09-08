Что празднуют 8 сентября в Украине и мире

8 сентября отмечают один из крупнейших христианских праздников — Рождество Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю, Международный день грамотности под эгидой ЮНЕСКО, Всемирный день физиотерапии и Международный день солидарности журналистов, пишет УНН.

Международный день грамотности (International Literacy Day)

Официальная дата под эгидой ЮНЕСКО, учреждённая на 14-й сессии Генеральной конференции в 1966 году по рекомендации Всемирного конгресса министров образования по ликвидации неграмотности. День призван напомнить мировому сообществу, что грамотность является фундаментальным правом человека, основой для личностного развития и ключевым инструментом построения устойчивых обществ.

Несмотря на глобальный прогресс, сотни миллионов взрослых в мире до сих пор не владеют базовыми навыками чтения и письма, поэтому ЮНЕСКО ежегодно посвящает этот день определённой тематике — от цифровизации образования до расширения прав и возможностей языковых меньшинств.

Всемирный день физиотерапии (World PT Day)

Профессиональный праздник, учреждённый в 1996 году Всемирной конфедерацией физиотерапии (World Physiotherapy) для освещения важного вклада реабилитологов и физиотерапевтов в восстановление здоровья, подвижности и качества жизни людей.

Эта дата символизирует солидарность специалистов по физической реабилитации по всему миру и привлекает внимание общества к важности комплексной адаптации пациентов после тяжёлых травм, операций, инсультов, а также раненых военнослужащих.

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Международный день солидарности журналистов

Памятная дата, учреждённая в 1958 году на IV конгрессе Международной организации журналистов в Бухаресте в память о чешском журналисте, писателе и антифашисте Юлиусе Фучике, которого 8 сентября 1943 года казнили в берлинской тюрьме Плётцензее.

В этот день медийщики и правозащитные организации по всему миру выражают поддержку коллегам, подвергающимся преследованиям, цензуре и арестам за профессиональную деятельность, а также чтят память журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей в горячих точках.

День независимости Северной Македонии

Главный государственный праздник страны в честь референдума 8 сентября 1991 года, во время которого более 95% граждан высказались за выход из состава Югославии и создание суверенного государства.

Этот день является официальным выходным и сопровождается торжественным поднятием флага, выступлениями руководства страны, церемониями награждения выдающихся деятелей и массовыми праздничными мероприятиями.

День Победы на Мальте (Il-Vitorja)

Национальный праздник, объединяющий чествование сразу трёх важных исторических событий: завершения Великой осады Мальты османскими войсками в 1565 году, капитуляции французского гарнизона Наполеона в 1800 году и снятия морской блокады и капитуляции Италии во Второй мировой войне в 1943 году.

Празднование включает традиционную парусную регату в Большой гавани Валлетты, религиозные шествия и торжественное возложение цветов.

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Национальный день Андорры (День Меритшельской Девы)

Главный государственный и религиозный праздник княжества, посвящённый покровительнице страны — Богоматери Меритшельской (Our Lady of Meritxell).

Традиция чествования берёт начало с подписания Акта-Пареажа 1278 года, который закрепил соправительство над Андоррой, а 8 сентября в святилище Меритшель проводится торжественная месса и общенациональные культурные фестивали.

Рождество Пресвятой Богородицы

По новому календарю православная и греко-католическая церкви отмечают Рождество Пресвятой Богородицы — первый из двенадцати важнейших праздников новолитургического года. Праздник установлен в честь рождения Девы Марии у праведных Иоакима и Анны в Иерусалиме, что, согласно преданию, стало ответом на их искренние молитвы после многих лет бездетности.

В народной традиции Малая Пречистая считалась праздником урожая, женским днём и временем благодарности за собранный хлеб, с которого начинался период свадеб.

По старому календарю верующие чтят память святых мучеников Адриана и Наталии, пострадавших за христианскую веру в начале IV века в Никомидии во время правления императора Максимиана. Адриан был языческим чиновником, который, поражённый стойкостью христиан во время пыток, сам уверовал и был казнён, а его тайная христианка-жена Наталия поддерживала мужа до последних минут его жизни.

В народе этот день называли «Наталия Овсяница», поскольку именно тогда начинали массовую уборку и обмолот овса.

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