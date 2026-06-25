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Врач объяснила причины пользы движения и физической активности для беременных

Киев • УНН

 • 1546 просмотра

Движение во время беременности улучшает кровообращение и насыщение кислородом. Медики практически отказались от строгого постельного режима, рекомендуя нагрузки в соответствии с состоянием.

Врач объяснила причины пользы движения и физической активности для беременных

Движение особенно полезно во время беременности, так как позволяет организму беременной справиться с дополнительной нагрузкой. Об этом в комментарии УНН рассказала врач акушер-гинеколог Ольга Дубенко. 

Врач подчеркнула, что движение настолько полезно, что медики уже отказались от старых рекомендаций относительно строгого постельного режима, даже при наличии каких-либо отклонений – в таких условиях беременной рекомендуются нагрузки, соответствующие ее состоянию. Единственными исключениями могут быть патологии, которые могут вызвать прерывание беременности. 

"Но, безусловно, если это физиологическая беременность, то это очень полезно. Если это физиологическая беременность, то, безусловно, все движения полезны и должны применяться во всех ведениях беременности. От бассейна до йоги, водных и даже до подводных процедур", - пояснила врач. 

Дубенко подчеркивает, что движение важно, ведь во время беременности возникают определенные особенности кровообращения. 

"Движение способствует тому, чтобы кровообращение было лучше, идет насыщение кислородом. У нас все работает по физическим законам, работает сердце, как насос. А если женщина беременна, то у нее особенности кровообращения не такие, как у небеременных женщин. И поэтому, безусловно, это все способствует и кровообращению, и улучшению самочувствия. Кровь – это кислород. Кислород и все необходимые элементы, микроэлементы для беременной", - пояснила Дубенко. 

Женщина испытывает большую физическую нагрузку во время беременности, и движение помогает ее выдержать. 

Дубенко советует подбирать физическую нагрузку в соответствии с состоянием здоровья и сроками беременности, и посещать школы для беременных и специальные занятия, где специалист сможет подобрать необходимую программу и проконтролировать процесс. 

Напомним 

УНН писал о пренатальной йоге – практике, которая сочетает мягкие физические упражнения, дыхательные техники и релаксацию, адаптированные специально для беременных. В последние годы она приобрела широкую популярность. Есть такие занятия и в Киеве, например в столичном Перинатальном центре. 

Британский научный журнал BMC Pregnancy and Childbirth указывает, что регулярные занятия йогой могут сокращать время родов и повышают вероятность естественных родов. Большинство исследований также указывают, что йога во время беременности эффективно снижает тревожность, снижает уровень стресса и повышает психологическую устойчивость.

Также исследования указывают, что йога способствует пролонгации беременности: средняя продолжительность беременности у женщин, которые практиковали йогу, составляла  38,6 недели против 36,7 недели в контрольной группе.

"Регулярные занятия помогают лучше почувствовать свое тело, настроиться на процесс родов и найти внутреннюю опору. Подходит для большинства здоровых беременных", – говорят в Перинатальном центре Киева. 

Но важно, такие занятия должны проходить в сопровождении специалистов и с соблюдением техники безопасности. 

Самое главное - до начала занятий нужна консультация врача. Если специалист не выявил противопоказаний, то можно начинать занятия – лучше под наблюдением тренера. 

Темп выполнения упражнений во время занятий такой йогой медленный. Нагрузка чрезмерна, если женщина не может говорить в нормальном темпе. Занятия должны проходить в хорошо вентилируемом помещении. 

Беременным советуют избегать чрезмерного растяжения, скручиваний с давлением на живот. Ограничены также упражнения с лежанием на животе и спине, особенно после 16-й недели беременности. 

Юлия Мельник

ОбществоЗдоровье