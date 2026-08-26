Сибига призвал Мальту усилить защиту судоходства в Чёрном море и санкционное давление на рф

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с министром иностранных и европейских дел Мальты Крисом Фирном, во время которых обсудил ситуацию с безопасностью в Черном море и поддержку Украины накануне зимы. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Детали

Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и неотложные вызовы, с которыми сталкивается Украина. Отдельное внимание уделили ухудшению ситуации с безопасностью в Черном море и необходимости гарантировать свободу судоходства.

Мы сосредоточились на ухудшении ситуации с безопасностью в Черном море и необходимости гарантировать свободу судоходства, защиту украинских портов и морского коридора, который остается жизненно важным для украинского аграрного экспорта и глобальной продовольственной безопасности. Я призвал Мальту поддержать защиту гражданского судоходства и усиление международных усилий в борьбе с незаконной торговлей России украденным украинским зерном - отметил Сибига.

Поддержка энергетики и новые санкции

Министры также обсудили практическую поддержку энергетической устойчивости Украины накануне зимы. Сибига подчеркнул важность дополнительных взносов в Фонд поддержки энергетики Украины.

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Отдельно стороны обсудили усиление санкций против России, в частности меры по противодействию ее теневому флоту и сетям, которые поддерживают российскую военную машину.

Мы также обменялись мнениями по поводу усиления санкций против России, в частности усилий по противодействию ее теневому флоту и сетям, которые поддерживают ее военную машину - подчеркнул глава МИД.

По словам Сибиги, важную роль в усилении морского мониторинга и противодействии обходу санкций играет Глобальный центр мониторинга морских санкций, базирующийся в Валлетте. Министр подчеркнул необходимость и впредь лишать Россию доходов, которые используются для финансирования войны.

Сибига также призвал усиливать санкции против экосистемы, обеспечивающей российское производство ракет и дронов, и ограничивать способность РФ атаковать украинских граждан. Он отметил, что Украина высоко ценит солидарность Мальты и готова и впредь углублять сотрудничество.

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