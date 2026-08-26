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Сибіга закликав Мальту посилити захист судноплавства в Чорному морі та санкційний тиск на рф

Київ • УНН

 • 384 перегляди

Сибіга й Фірн обговорили безпеку Чорного моря, захист портів і підтримку України перед зимою. Україна закликала посилити санкції проти РФ.

Сибіга закликав Мальту посилити захист судноплавства в Чорному морі та санкційний тиск на рф

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних та європейських справ Мальти Крісом Фірном, під час яких обговорив безпекову ситуацію в Чорному морі та підтримку України напередодні зими. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, пише УНН.

Деталі

Сторони обговорили зміцнення двосторонньої співпраці та нагальні виклики, з якими стикається Україна. Окрему увагу приділили погіршенню безпекової ситуації в Чорному морі та необхідності гарантувати свободу судноплавства.

Ми зосередилися на погіршенні безпекової ситуації в Чорному морі та необхідності гарантувати свободу судноплавства, захист українських портів і морського коридору, який залишається життєво важливим для українського аграрного експорту та глобальної продовольчої безпеки. Я закликав Мальту підтримати захист цивільного судноплавства та посилення міжнародних зусиль у боротьбі з незаконною торгівлею росії викраденим українським зерном

- зазначив Сибіга.

Підтримка енергетики та нові санкції

Міністри також обговорили практичну підтримку енергетичної стійкості України напередодні зими. Сибіга наголосив на важливості додаткових внесків до Фонду підтримки енергетики України.

Сибіга закликав Грецію посилити захист українського неба та безпеку в Чорному морі16.08.26, 23:30 • 12506 переглядiв

Окремо сторони обговорили посилення санкцій проти росії, зокрема заходи для протидії її тіньовому флоту та мережам, які підтримують російську воєнну машину.

Ми також обмінялися думками щодо посилення санкцій проти Росії, зокрема зусиль із протидії її тіньовому флоту та мережам, які підтримують її воєнну машину

- підкреслив глава МЗС.

За словами Сибіги, важливу роль у посиленні морського моніторингу та протидії обходу санкцій відіграє Глобальний центр моніторингу морських санкцій, що базується у Валлетті. Міністр наголосив на необхідності й надалі позбавляти росію доходів, які використовуються для фінансування війни.

Сибіга також закликав посилювати санкції проти екосистеми, яка забезпечує російське виробництво ракет і дронів, та обмежувати здатність рф атакувати українських цивільних. Він зазначив, що Україна високо цінує солідарність Мальти та готова й надалі поглиблювати співпрацю.

Німеччина оголосила про нову допомогу Україні на 60 млн євро23.08.26, 02:55 • 29457 переглядiв

Степан Гафтко

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