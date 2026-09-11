В Одесі два райони залишилися без води через аварійне відключення електроенергії
Київ • УНН
В Одесі тимчасово без води залишилися Київський і Хаджибейський райони. У Приморському можливе зниження тиску.
В Одесі 11 вересня тимчасово припинили водопостачання Київського та Хаджибейського районів через аварійне відключення електроенергії. А у Приморському районі міста можливе зниження тиску, повідомляє УНН із посиланням на дані від "Інфоксводоканал".
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Як зазначили у підприємстві, за інформацією ДТЕК "Одеські електромережі" сталося аварійне відключення обладнання, внаслідок чого частина споживачів залишилася без електроенергії. Також були знеструмлені окремі об'єкти "Інфоксводоканалу" та резервні вводи до них.
У відомстві зазначили, що після усунення аварії енергетиками та відновлення електропостачання подачу води поступово відновлять.
Підприємство також перепросило споживачів за тимчасові незручності.
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У Сумах воду подаватимуть за графіком зі зниженим тиском.