В Одесі два райони залишилися без води через аварійне відключення електроенергії

В Одесі 11 вересня тимчасово припинили водопостачання Київського та Хаджибейського районів через аварійне відключення електроенергії. А у Приморському районі міста можливе зниження тиску, повідомляє УНН із посиланням на дані від "Інфоксводоканал".

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Як зазначили у підприємстві, за інформацією ДТЕК "Одеські електромережі" сталося аварійне відключення обладнання, внаслідок чого частина споживачів залишилася без електроенергії. Також були знеструмлені окремі об'єкти "Інфоксводоканалу" та резервні вводи до них.

У відомстві зазначили, що після усунення аварії енергетиками та відновлення електропостачання подачу води поступово відновлять.

Підприємство також перепросило споживачів за тимчасові незручності.

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У Сумах воду подаватимуть за графіком зі зниженим тиском.