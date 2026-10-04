Трамп видав чергову порцію дивних та самовпевнених заяв, зокрема про свій IQ та "втому" від перемог

$44.8350.70
ukenru
06:26 • 212 перегляди
рф атакувала Україну 135 дронами: кількість збитих цілей зростає, зафіксовано влучання на 5 локаціях
Ексклюзив
05:28 • 13448 перегляди
Заморозки на ґрунті та тумани - якої погоди чекати в Україні у найближчі три дні
05:14 • 15597 перегляди
У Генштабі заявили, що втрати російських окупантів за добу склали 1750 осіб
04:50 • 16504 перегляди
Канцлер Німеччини Мерц вперше з 2025 року несподівано прибув до Києва
04:06 • 20290 перегляди
росіяни застрягли у Куп'янську без постачання, отримати підкріплення "майже неможливо" – ISW
03:35 • 20347 перегляди
Літак із людьми зник над океаном, після вильоту з Бермудських островів пілот оголошував надзвичайну ситуацію
02:37 • 20290 перегляди
Україна отримала 4 пропозиції щодо припинення вогню, найширшу запропонувала Індія – Сибіга
01:38 • 21491 перегляди
У Києві почнуть будувати резервні переправи через Дніпро, а в перспективі розглядають навіть тунель під річкою
4 жовтня, 00:18 • 28219 перегляди
Японія розглядає передачу Україні ракет для Patriot, але є важливий нюанс
3 жовтня, 23:38 • 22078 перегляди
росія вперше за рік створила нову дивізію та одразу кинула її в бої за Костянтинівку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.4м/с
80%
757мм
Популярнi новини
17-річна донька Бена Аффлека потролила його через невдалі стосунки, актор розповів про реакцію дітей3 жовтня, 21:05 • 44428 перегляди
"Люди приходили прощатися": Філ Коллінз розповів про свою боротьбу з алкоголізмом та емоційну реакцію своєї дочки3 жовтня, 22:06 • 40938 перегляди
8-річна японська поп-зірка Хірата Руна померла від ускладнення грипу через 5 днів після концерту3 жовтня, 23:06 • 36055 перегляди
Тейлор Свіфт кардинально вкоротила волосся та показала новий образ із кучерями4 жовтня, 00:06 • 33038 перегляди
Ведуча Елісон Хаммонд раптово втекла з прямого ефіру та опинилася в лікарні через сильну панічну атаку01:06 • 27251 перегляди
Публікації
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 108778 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 112513 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 97404 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 119683 перегляди
Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл
Ексклюзив
1 жовтня, 12:29 • 94117 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Піт Гегсет
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Донецька область
Канада
Реклама
УНН Lite
Ведуча Елісон Хаммонд раптово втекла з прямого ефіру та опинилася в лікарні через сильну панічну атаку01:06 • 27425 перегляди
Тейлор Свіфт кардинально вкоротила волосся та показала новий образ із кучерями4 жовтня, 00:06 • 33209 перегляди
8-річна японська поп-зірка Хірата Руна померла від ускладнення грипу через 5 днів після концерту3 жовтня, 23:06 • 36212 перегляди
"Люди приходили прощатися": Філ Коллінз розповів про свою боротьбу з алкоголізмом та емоційну реакцію своєї дочки3 жовтня, 22:06 • 41091 перегляди
17-річна донька Бена Аффлека потролила його через невдалі стосунки, актор розповів про реакцію дітей3 жовтня, 21:05 • 44580 перегляди
Актуальне
The Hill
Техніка
MIM-104 Patriot
Свіфт
Серіали

Трамп видав чергову порцію дивних та самовпевнених заяв, зокрема про свій IQ та "втому" від перемог

Київ • УНН

 • 3464 перегляди

На мітингу Трамп назвав себе надзвичайно розумним і заявив, що США "забагато перемагають". Він також пообіцяв виплати та смертну кару.

Трамп видав чергову порцію дивних та самовпевнених заяв, зокрема про свій IQ та "втому" від перемог

Президент США Дональд Трамп під час виступу перед прихильниками зробив низку гучних і доволі самовпевнених заяв – від оцінки власного інтелекту до твердження, що Сполучені Штати нібито вже "забагато перемагають", пише УНН.

Деталі

Я людина з дуже високим інтелектом, один з найвищих показників IQ у світі

– заявив Трамп.

На цьому оцінювати власні здібності американський президент не припинив. За його словами, він знає "більше про все", ніж будь-хто серед присутніх і, можливо, взагалі будь-хто у світі.

Трамп заявив, що вже "не може витримувати" кількість перемог

Окремо президент США вирішив похвалитися досягненнями своєї адміністрації.

Занадто багато перемог. Ми забагато перемагаємо. Я вже не можу це витримувати

– заявив Трамп.

Під час виступу він також пообіцяв, що в разі перемоги республіканців американці отримають по 5 тис. доларів. Натомість перемогу демократів Трамп описав значно похмуріше – за його словами, США нібито опиняться в економічній кризі, подібній до тієї, що сталася у 1929 році. Самих демократів він назвав "купою дурних негідників".

Крім того, Трамп заявив про намір запровадити смертну кару для великих наркоторговців, торговців людьми та тих, хто вбив поліцейського або іншого представника правоохоронних органів. Також він анонсував закон, який мав би заборонити президентам США відкривати кордони для нелегальних мігрантів.

Раніше Трамп назвав "фейковими" низькі показники своїх рейтингів напередодні виборів до Конгресу США, які мають відбутися 3 листопада.

Трамп заявив, що США скоро вирішать: "підривати" чи укласти угоду з Іраном01.10.26, 11:50 • 4397 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки