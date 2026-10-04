Трамп видав чергову порцію дивних та самовпевнених заяв, зокрема про свій IQ та "втому" від перемог

Президент США Дональд Трамп під час виступу перед прихильниками зробив низку гучних і доволі самовпевнених заяв – від оцінки власного інтелекту до твердження, що Сполучені Штати нібито вже "забагато перемагають", пише УНН.

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Я людина з дуже високим інтелектом, один з найвищих показників IQ у світі – заявив Трамп.

На цьому оцінювати власні здібності американський президент не припинив. За його словами, він знає "більше про все", ніж будь-хто серед присутніх і, можливо, взагалі будь-хто у світі.

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Окремо президент США вирішив похвалитися досягненнями своєї адміністрації.

Занадто багато перемог. Ми забагато перемагаємо. Я вже не можу це витримувати – заявив Трамп.

Під час виступу він також пообіцяв, що в разі перемоги республіканців американці отримають по 5 тис. доларів. Натомість перемогу демократів Трамп описав значно похмуріше – за його словами, США нібито опиняться в економічній кризі, подібній до тієї, що сталася у 1929 році. Самих демократів він назвав "купою дурних негідників".

Крім того, Трамп заявив про намір запровадити смертну кару для великих наркоторговців, торговців людьми та тих, хто вбив поліцейського або іншого представника правоохоронних органів. Також він анонсував закон, який мав би заборонити президентам США відкривати кордони для нелегальних мігрантів.

Раніше Трамп назвав "фейковими" низькі показники своїх рейтингів напередодні виборів до Конгресу США, які мають відбутися 3 листопада.

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