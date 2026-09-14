ЕС продлил действие санкций против россии, но лишь на семь дней — СМИ

Представители стран Европейского союза отложили на семь дней — до 22 сентября — срок окончания действия санкций ЕС против россии. Об этом в понедельник сообщил представитель ирландского председательства в ЕС после того, как не удалось достичь соглашения об их продлении на шесть месяцев, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Срок действия этих ограничительных мер, предусматривающих замораживание активов и запрет на въезд для почти 3000 компаний и физических лиц, должен был истечь 15 сентября.

Санкции ЕС требуют единогласного одобрения всеми 27 государствами-членами и должны продлеваться каждые шесть месяцев.

Напомним

Страны ЕС в понедельник не смогли продлить действие одной из санкционных схем блока против россии, сообщили Politico пять дипломатов ЕС. Трое из них отметили, что послы ЕС повторно соберутся позже в понедельник для дальнейшего обсуждения.