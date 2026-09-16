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Forbes

"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование

Киев • УНН

 • 8172 просмотра

Палата представителей США одобрила процедуру рассмотрения законопроекта о санкциях. Документ предусматривает пошлины до 100% для покупателей российских энергоносителей.

"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование

Палата представителей США одобрила процедурную резолюцию, открывающую путь к финальному голосованию по законопроекту Линдси Грэма о масштабных санкциях против России и Ирана. Резолюцию поддержали 214 конгрессменов, против выступили 211, свидетельствуют официальные данные Палаты представителей США, пишет УНН.

Подробности

За резолюцию H.Res.1530 проголосовали 211 республиканцев, 2 демократа и 1 независимый конгрессмен. Против выступили 209 демократов и 2 республиканца, еще 8 членов Палаты не голосовали.

Процедурное решение позволяет Палате перейти к рассмотрению поправок Сената к H.R.5334 – Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Сам Сенат ранее поддержал документ 86 голосами против 11.

Финальное голосование еще впереди

Законопроект предусматривает новые санкции против российского энергетического сектора, финансовых учреждений, должностных лиц и структур, причастных к обходу ограничений. Отдельные положения касаются российского "теневого флота".

Одним из ключевых пунктов документа является предоставление президенту США полномочий вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти или российского газа либо помогают обходить нефтяные санкции.

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Именно тарифные полномочия президента стали одним из предметов споров вокруг документа. Часть законодателей выступает против расширения возможностей исполнительной власти устанавливать такие пошлины без дополнительного контроля Конгресса.

После прохождения процедурного этапа Палата представителей должна провести финальное голосование по сенатской редакции законопроекта. В случае ее одобрения без изменений документ смогут передать президенту США Дональду Трампу для подписания.

Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16.09.26, 05:55 • 14980 просмотров

Степан Гафтко

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