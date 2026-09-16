Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификации

ОТРК "Искандер" является одним из ключевых ракетных комплексов, которые Россия использует для ударов по Украине. Баллистические и крылатые ракеты комплекса отличаются траекторией полёта, дальностью и способами наведения, а маневрирование баллистических ракет и малая высота полёта крылатых затрудняют их перехват. О деятельности, скорости и модификациях ракет рассказывает УНН.

Детали

"Искандер" (9К720, SS-26 Stone по классификации НАТО) — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) класса "земля — земля". Разработан КБ машиностроения (г. Коломна; в составе корпорации "Ростех").

Характеристики и устройство

В состав каждого комплекса входят шесть машин, в частности самоходная пусковая установка 9П78-1, транспортно-заряжающая машина 9Т250, командно-штабная машина 9С552, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.

На них могут устанавливаться как баллистические ракеты 9М720, 9М723 и 9М723М, так и крылатые ракеты 9М728 и 9М729, в том числе в ядерном оснащении. Ракеты имеют дальность 50–500 км.

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Виды ракетных комплексов

В эту серию входят комплексы "Искандер-М" (основная модификация), "Искандер-К" и "Искандер-Э" — упрощённый экспортный вариант с сокращёнными тактико-техническими характеристиками (дальность до 280 км).

Баллистические (или аэробаллистические) ракеты для "Искандер-М" имеют индексы 9М720, 9М723 и 9М723М. Стартовая масса ракеты составляет 3800 килограммов, масса боевой части, в зависимости от варианта, составляет в среднем 480 килограммов.

Траектория полёта не баллистическая, а управляемая, именно поэтому такие ракеты называют квазибаллистическими.

Ракета постоянно меняет плоскость траектории, она начинает активно маневрировать на участке разгона и подхода к цели — с перегрузками от 20 до 30 G.

Именно в таких манёврах заключается сложность её перехвата, поскольку противоракете необходимо двигаться по траектории с перегрузками в 2–3 раза выше, что очень сложно.

Кроме того, сложность перехвата ракеты заключается в высоте полёта, которая на некоторых участках составляет около 50 километров. Помимо этого, ракета выполнена в конструкции, имеющей малую площадь рассеяния, и покрыта специальным покрытием.

Момент заряжания ракеты 9М723

Ракета может быть оснащена модулями радиоэлектронной борьбы, что также может существенно осложнить её перехват. На цель ракета выводится с помощью инерциальной системы управления, затем цель захватывается активной корреляционно-экстремальной оптической головкой самонаведения 9Б918.

Ракета "Искандер-М" может комплектоваться следующими боевыми частями:

кассетной боевой частью с осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва;

кассетной боевой частью с кумулятивными осколочными боевыми элементами ПТАБ-2.5КО;

кассетной боевой частью с самоприцеливающимися боевыми элементами;

кассетной боевой частью объёмно-детонирующего действия;

осколочно-фугасной боевой частью;

фугасно-зажигательной боевой частью;

проникающей боевой частью.

Крылатые ракеты "Искандер-К" имеют индексы 9М728 (Р-500, SSC-7 по классификации НАТО) и её модификация 9М729 (SSC-8) с дальностью 480 и 490 км соответственно. Это дозвуковые крылатые ракеты с турбореактивным маршевым двигателем, которые летят на сверхмалых высотах, огибают рельеф и могут маневрировать в полёте.

Пуск крылатой ракеты "Искандер-К"

На начальных этапах полёта ракета имеет баллистическую траекторию для увеличения дальности полёта. Ракета летит на средней высоте 6 километров, при заходе на цель снижается до 7 метров. Она автоматически корректируется всё время полёта и автоматически огибает рельеф местности.

ОТРК "Искандер" стал одним из инструментов ракетного терроризма россиян по отношению к гражданскому населению Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, в течение августа 2026 года было уничтожено 8 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К".

В течение июля — 10 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» и 1 крылатую ракету «Искандер-К». В течение мая — 10 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» и 24 крылатые ракеты «Искандер-К».

Учитывая острую нехватку средств противовоздушной обороны, Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что Украина будет уничтожать пусковые установки россиян.

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В частности, Силами обороны было поражено несколько единиц техники из состава ОТРК «Искандер». В марте Силы специальных операций поразили пусковую установку 9П78-1.

В мае Силы беспилотных систем также поразили 9П78-1 на военном аэродроме в Таганроге Ростовской области рф, а также заодно 2 самолёта Ту-142.

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В прошлом году российский Telegram-канал «Досье Шпиона», связанный с российскими спецслужбами, сообщил, что Силы обороны Украины уничтожили несколько единиц техники из состава комплекса «Искандер».

В частности, на опубликованных снимках видно, что были уничтожены 5 транспортно-заряжающих машин 9Т250-1 и машина жизнеобеспечения на базе «КамАЗ» 43118, предназначенная для размещения, отдыха и приёма пищи боевых расчётов. Машина имеет в своём составе: отсек для отдыха и отсек для бытового обеспечения. Отсек для отдыха имеет 6 спальных мест вагонного типа с откидными верхними полками, 2 рундука, встроенные шкафы.

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