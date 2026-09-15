российские ракеты и БПЛА получают компоненты от предприятий без санкций: ГУР назвало компании

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало на портале War&Sanctions данные о 54 российских предприятиях, которые входят в состав концерна «КРЭТ» государственной корпорации «Ростех» или находятся под его управлением. При этом 19 из них в настоящее время не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Как сообщили в украинской разведке, предприятия концерна специализируются прежде всего на разработке и производстве систем и средств радиоэлектронной борьбы, систем государственного распознавания «свой-чужой», а также бортового радиоэлектронного оборудования для российских истребителей и вертолетов. В номенклатуру продукции предприятий «КРЭТ» также входят электродвигатели, системы навигации и управления для беспилотников, противодроновые комплексы и платформы дистанционного управления пулеметами.

По данным ГУР, концерн играет важную роль и в производстве российских баллистических и других ракет.

В частности, Ставропольский завод «Сигнал» изготавливает и поставляет комплекты малогабаритных станций помех С200А1 для ракет 9М723 комплекса 'Искандер-М". Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт поставляет блоки систем радиотехнической защиты 3Б228 для ракет 3М22 «Циркон».

Кроме того, головная организация АО «КРЭТ», по информации разведки, непосредственно обеспечивает покрытие дефицита финансирования контрактов в рамках государственного оборонного заказа рф, исполнителями которых являются предприятия концерна.

В ГУР также обратили внимание, что 19 из 54 обнародованных предприятий не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Среди них — АО «Инерциальные технологии „Технокомплекса“», которое производит и поставляет бесплатформенные инерциальные навигационные системы для управляемых авиационных ракет Х-59М2/Х-59М2А и беспилотных авиационных комплексов «Орион».

Также в перечне — АО «Тамбовский завод „Электроприбор“», которое поставляет гироскопы для крылатых ракет 9М727 ОТРК «Искандер», и АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» — производитель блоков авиационной автоматики, радионавигационного оборудования и электродвигателей для БПЛА.

Контекст

Концерн «КРЭТ» стал десятым холдингом «Ростеха», информацию о котором обнародовали на портале War&Sanctions. В соответствующем разделе «ВПК агрессора» в настоящее время содержатся данные о 764 предприятиях российской госкорпорации. Для каждого из них опубликованы идентификационные данные, функции в структуре холдинга и «Ростеха», схемы связей и подчинения, а также информация о введенных санкциях.

Напомним

13 сентября 2026 года Украина ввела санкции против 20 судов теневого флота рф, предприятий корпорации «Ростех» и пропагандистов.