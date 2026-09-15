російські ракети й БПЛА отримують компоненти від підприємств без санкцій: ГУР назвало компанії

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions дані 54 російських підприємств, які входять до складу або перебувають під управлінням концерну "КРЕТ" державної корпорації "Ростех". При цьому 19 із них наразі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, передає УНН із посиланням на ГУР.

Деталі

Як повідомили в українській розвідці, підприємства концерну спеціалізуються передусім на розробці та виробництві систем і засобів радіоелектронної боротьби, систем державного розпізнавання "свій-чужий", а також бортового радіоелектронного обладнання для російських винищувачів і гелікоптерів. До номенклатури продукції підприємств "КРЕТ" також входять електродвигуни, системи навігації та управління для безпілотників, антидронові комплекси та платформи дистанційного управління кулеметами.

За даними ГУР, концерн відіграє важливу роль і у виробництві російських балістичних та інших ракет.

Зокрема, Ставропольський завод "Сигнал" виготовляє та постачає комплекти малогабаритних станцій перешкод С200А1 для ракет 9М723 комплексу 'Искандер-М". Калузький науково-дослідний радіотехнічний інститут постачає блоки систем радіотехнічного захисту 3Б228 для ракет 3М22 "Циркон".

Крім того, головна організація АТ "КРЕТ", за інформацією розвідки, безпосередньо забезпечує покриття дефіциту фінансування контрактів у межах державного оборонного замовлення рф, виконавцями яких є підприємства концерну.

У ГУР також звернули увагу, що 19 із 54 оприлюднених підприємств не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Серед них — АТ "Інерціальні технології "Технокомплексу", яке виробляє та постачає безплатформні інерціальні навігаційні системи для керованих авіаційних ракет Х-59М2/Х-59М2А та безпілотних авіаційних комплексів "Орион".

Також у переліку АТ "Тамбовський завод "Електроприбор", який постачає гіроскопи для крилатих ракет 9М727 ОТРК "Искандер", та АТ "Улан-Уденське приладобудівне виробниче об’єднання" — виробник блоків авіаційної автоматики, радіонавігаційного обладнання та електродвигунів для БпЛА.

Контекст

Концерн "КРЕТ" став десятим холдингом "Ростеху", інформацію про який оприлюднили на порталі War&Sanctions. У відповідному розділі "ВПК агресора" наразі містяться дані про 764 підприємства російської держкорпорації. Для кожного з них оприлюднені ідентифікаційні дані, функції у структурі холдингу та "Ростеху", схеми зв’язків і підпорядкування, а також інформація про запроваджені санкції.

Нагадаємо

13 вересня 2026 року Україна запровадила санкції проти 20 суден тіньового флоту рф, підприємств корпорації "Ростех" і пропагандистів.