російські ракети й БПЛА отримують компоненти від підприємств без санкцій: ГУР назвало компанії
Київ • УНН
ГУР оприлюднило дані 54 підприємств концерну "КРЕТ", 19 із яких не мають санкцій. Вони постачають компоненти для ракет, авіації та БПЛА рф.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions дані 54 російських підприємств, які входять до складу або перебувають під управлінням концерну "КРЕТ" державної корпорації "Ростех". При цьому 19 із них наразі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, передає УНН із посиланням на ГУР.
Деталі
Як повідомили в українській розвідці, підприємства концерну спеціалізуються передусім на розробці та виробництві систем і засобів радіоелектронної боротьби, систем державного розпізнавання "свій-чужий", а також бортового радіоелектронного обладнання для російських винищувачів і гелікоптерів. До номенклатури продукції підприємств "КРЕТ" також входять електродвигуни, системи навігації та управління для безпілотників, антидронові комплекси та платформи дистанційного управління кулеметами.
За даними ГУР, концерн відіграє важливу роль і у виробництві російських балістичних та інших ракет.
Зокрема, Ставропольський завод "Сигнал" виготовляє та постачає комплекти малогабаритних станцій перешкод С200А1 для ракет 9М723 комплексу 'Искандер-М". Калузький науково-дослідний радіотехнічний інститут постачає блоки систем радіотехнічного захисту 3Б228 для ракет 3М22 "Циркон".
Крім того, головна організація АТ "КРЕТ", за інформацією розвідки, безпосередньо забезпечує покриття дефіциту фінансування контрактів у межах державного оборонного замовлення рф, виконавцями яких є підприємства концерну.
У ГУР також звернули увагу, що 19 із 54 оприлюднених підприємств не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Серед них — АТ "Інерціальні технології "Технокомплексу", яке виробляє та постачає безплатформні інерціальні навігаційні системи для керованих авіаційних ракет Х-59М2/Х-59М2А та безпілотних авіаційних комплексів "Орион".
Також у переліку АТ "Тамбовський завод "Електроприбор", який постачає гіроскопи для крилатих ракет 9М727 ОТРК "Искандер", та АТ "Улан-Уденське приладобудівне виробниче об’єднання" — виробник блоків авіаційної автоматики, радіонавігаційного обладнання та електродвигунів для БпЛА.
Контекст
Концерн "КРЕТ" став десятим холдингом "Ростеху", інформацію про який оприлюднили на порталі War&Sanctions. У відповідному розділі "ВПК агресора" наразі містяться дані про 764 підприємства російської держкорпорації. Для кожного з них оприлюднені ідентифікаційні дані, функції у структурі холдингу та "Ростеху", схеми зв’язків і підпорядкування, а також інформація про запроваджені санкції.
Нагадаємо
13 вересня 2026 року Україна запровадила санкції проти 20 суден тіньового флоту рф, підприємств корпорації "Ростех" і пропагандистів.