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Нефть подорожала до $109 за баррель, а перебои в Саудовской Аравии угрожают 4% мировых поставок

Киев • УНН

 • 13615 просмотра

Brent выросла до $108,75 после перебоев в саудовском хабе Янбу. Ремонт трубопровода может продлиться до 8 недель.

Нефть подорожала до $109 за баррель, а перебои в Саудовской Аравии угрожают 4% мировых поставок

Мировые цены на нефть резко выросли из-за остановки погрузки сырья в саудовском экспортном хабе Янбу и отмены части поставок в Европу. Brent подорожала на 2,9% — до $108,75 за баррель, а американская WTI — на 4,38%, до $105,83, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Обе марки завершили торги на самом высоком уровне с 19 мая. Опасения трейдеров усилились после сообщений о том, что Саудовская Аравия отменила часть поставок сырой нефти европейским покупателям, запланированных на конец сентября.

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Ключевой проблемой стал трубопровод «Восток—Запад» протяженностью около 1200 км, по которому Саудовская Аравия перенаправляла нефть к Красному морю в обход Ормузского пролива. После атаки хуситов этот маршрут был закрыт.

Под угрозой до 4% мировых поставок

Значение трубопровода резко возросло после фактического прекращения нормального судоходства через Ормузский пролив. По предварительным данным Kpler, в понедельник через него прошли лишь 4 грузовых судна против 10 днем ранее.

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По оценкам покупателей и трейдеров, если трубопровод «Восток—Запад» в ближайшее время не заработает, Саудовская Аравия может в течение нескольких дней исчерпать доступные для экспорта запасы нефти. Перебои на этом маршруте создают риски для объемов, эквивалентных до 4% мировых поставок.

Сроки ремонта остаются неопределенными. По данным Goldman Sachs, оценки варьируются от возобновления работы в ближайшее время до 8 недель. Банк также допускает рост Brent выше $120 за баррель в случае длительных перебоев с поставками нефти из Персидского залива.

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Степан Гафтко

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Reuters
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Европа