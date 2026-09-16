Нефть подорожала до $109 за баррель, а перебои в Саудовской Аравии угрожают 4% мировых поставок

Мировые цены на нефть резко выросли из-за остановки погрузки сырья в саудовском экспортном хабе Янбу и отмены части поставок в Европу. Brent подорожала на 2,9% — до $108,75 за баррель, а американская WTI — на 4,38%, до $105,83, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Обе марки завершили торги на самом высоком уровне с 19 мая. Опасения трейдеров усилились после сообщений о том, что Саудовская Аравия отменила часть поставок сырой нефти европейским покупателям, запланированных на конец сентября.

Хуситы захватили новые стратегические территории в Красном море и усилили контроль над нефтяным маршрутом

Ключевой проблемой стал трубопровод «Восток—Запад» протяженностью около 1200 км, по которому Саудовская Аравия перенаправляла нефть к Красному морю в обход Ормузского пролива. После атаки хуситов этот маршрут был закрыт.

Под угрозой до 4% мировых поставок

Значение трубопровода резко возросло после фактического прекращения нормального судоходства через Ормузский пролив. По предварительным данным Kpler, в понедельник через него прошли лишь 4 грузовых судна против 10 днем ранее.

Нефть подорожчала более чем на 2% после новых ударов по Саудовской Аравии

По оценкам покупателей и трейдеров, если трубопровод «Восток—Запад» в ближайшее время не заработает, Саудовская Аравия может в течение нескольких дней исчерпать доступные для экспорта запасы нефти. Перебои на этом маршруте создают риски для объемов, эквивалентных до 4% мировых поставок.

Сроки ремонта остаются неопределенными. По данным Goldman Sachs, оценки варьируются от возобновления работы в ближайшее время до 8 недель. Банк также допускает рост Brent выше $120 за баррель в случае длительных перебоев с поставками нефти из Персидского залива.

В Ормузском проливе поразили иранское судно, есть погибший - CNN