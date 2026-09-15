В Ормузском проливе поразили иранское судно, есть погибший - CNN

Государственные СМИ Ирана заявили, что в субботу, 12 сентября, было поражено иранское коммерческое судно в Ормузском проливе. Как сообщается, в результате атаки погиб человек, сообщает CNN, передает УНН.

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По данным Центра морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO), поздно вечером в субботу в пролив попал еще один корабль, пораженный неизвестным снарядом.

Также сообщается, что удар якобы произошел возле острова Кешм, который является крупнейшим островом Ормузского пролива и восточной части Персидского залива. Государственная телерадиовещательная компания Исламской Республики Иран сообщила, что четыре человека получили ранения

Тем временем в воскресенье министерство иностранных дел Индии сообщило, что судно MT El Gaia под панамским флагом, среди экипажа которого находились 14 индийцев, было атаковано у побережья Омана.

Дополнительно

Через Ормузский пролив до начала нынешнего кризиса проходило около 20% мировой морской торговли нефтью. Поэтому даже частичное восстановление судоходства может повлиять на мировые цены на энергоносители.

Напомним

Саудовская Аравия приостановила работу стратегического нефтепровода "Восток-Запад" после атаки беспилотников, в результате которой пострадали несколько человек.