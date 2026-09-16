Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 2972 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 2576 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 11830 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 17707 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 15384 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15352 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15202 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19622 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17660 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22295 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 25953 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20137 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto03:45 • 17575 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 8146 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 8880 просмотра
публикации
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 2948 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 9300 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 17698 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto03:45 • 17791 просмотра
Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня15 сентября, 15:14 • 32794 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26201 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 27553 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26212 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 26694 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 43661 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»

Киев • УНН

 • 26214 просмотра

Чак Норрис, Роберт Редфорд и Николас Брендон не попали в телевизионный сегмент In Memoriam. Академия объяснила выбор ограниченным эфирным временем.

Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»

Сразу несколько известных актеров не попали в телевизионный сегмент In Memoriam на церемонии «Эмми-2026». Среди них Чак Норрис, Роберт Редфорд и звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Николас Брендон, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Брендон, умерший в марте в возрасте 54 лет, не появился в телевизионном чествовании. В то же время его бывшие коллеги Сара Мишель Геллар и Дэвид Бореаназ во время церемонии отдельно упомянули потери среди актеров и съемочной группы «Баффи».

В сегмент также не включили Чака Норриса, умершего в марте в возрасте 86 лет, а также Роберта Редфорда. Последний умер в сентябре 2025 года в возрасте 89 лет и, помимо кинокарьеры, работал над телевизионными проектами как актер и продюсер.

В соцсетях раскритиковали выбор организаторов

Среди других отсутствовавших в телевизионном In Memoriam были актер «30 Rock» Гризз Чепмен, актер озвучивания Том Кейн, Патрик Малдун из «Дней нашей жизни», Дейви Чейз, Питер Каллен и Джей П. Морган.

Умер легендарный дизайнер Боб Маки, работавший с Шер, Мэрилин Монро и Тейлор Свифт15.09.26, 00:05 • 41303 просмотра

Телевизионная академия при этом включила их в более широкий список умерших представителей индустрии на своем сайте. Глава академии Крис Абрего еще до церемонии объяснял, что из-за большого количества известных деятелей телевидения, умерших в течение года, упомянуть всех непосредственно в эфире было «невозможно».

Во время самой церемонии отдельные чествования посвятили Долли Партон, Кэтрин О’Харе и Робу Райнеру. Музыкальную часть In Memoriam исполнил Ноа Кахан.

Джин Смарт установила исторический рекорд «Эмми», выиграв награду за каждый сезон «Хаков»15.09.26, 04:08 • 70338 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости МираУНН Lite
Кэтрин О'Хара