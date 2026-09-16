Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»

Сразу несколько известных актеров не попали в телевизионный сегмент In Memoriam на церемонии «Эмми-2026». Среди них Чак Норрис, Роберт Редфорд и звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Николас Брендон, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Брендон, умерший в марте в возрасте 54 лет, не появился в телевизионном чествовании. В то же время его бывшие коллеги Сара Мишель Геллар и Дэвид Бореаназ во время церемонии отдельно упомянули потери среди актеров и съемочной группы «Баффи».

В сегмент также не включили Чака Норриса, умершего в марте в возрасте 86 лет, а также Роберта Редфорда. Последний умер в сентябре 2025 года в возрасте 89 лет и, помимо кинокарьеры, работал над телевизионными проектами как актер и продюсер.

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Среди других отсутствовавших в телевизионном In Memoriam были актер «30 Rock» Гризз Чепмен, актер озвучивания Том Кейн, Патрик Малдун из «Дней нашей жизни», Дейви Чейз, Питер Каллен и Джей П. Морган.

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Телевизионная академия при этом включила их в более широкий список умерших представителей индустрии на своем сайте. Глава академии Крис Абрего еще до церемонии объяснял, что из-за большого количества известных деятелей телевидения, умерших в течение года, упомянуть всех непосредственно в эфире было «невозможно».

Во время самой церемонии отдельные чествования посвятили Долли Партон, Кэтрин О’Харе и Робу Райнеру. Музыкальную часть In Memoriam исполнил Ноа Кахан.

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