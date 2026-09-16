После атак дронов половина ключевых НПЗ РФ сократила производство дизельного топлива, некоторые работают лишь на 25% мощности

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Половина из 6 крупнейших российских НПЗ по объемам производства дизельного топлива в сентябре существенно сократила или полностью остановила его выпуск после атак дронов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты и данные участников топливного рынка, пишет УНН.

Детали

Речь идет о предприятиях, которые вместе обеспечивают около половины всего производства дизельного топлива в России. Среди них Омский НПЗ, Киришский НПЗ, «ТАНЕКО», Волгоградский НПЗ, НОРСИ и Пермский НПЗ.

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По данным источников Reuters, Киришский НПЗ полностью остановился, а Волгоградский НПЗ и НОРСИ работают примерно на 25% номинальной мощности. В результате выпуск дизельного топлива на этих предприятиях упал в несколько раз по сравнению с обычными показателями.

Россия уже вынуждена ограничивать экспорт топлива

Удары по нефтеперерабатывающей отрасли привели к сокращению производства и вынудили Москву ограничить экспорт бензина, дизельного и авиационного топлива. По оценкам трейдеров, до введения ограничений в июне экспорт российского дизельного топлива составлял менее 1 млн тонн в месяц.

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Для сравнения, годом ранее, когда НПЗ работали в обычном режиме, Россия экспортировала около 2,5 млн тонн дизельного топлива ежемесячно. Вместе с газойлем объемы достигали 3,3–3,4 млн тонн.

По данным Международного энергетического агентства, в течение первых 8 месяцев 2026 года российские НПЗ успешно атаковали в среднем каждые 3 дня.

Последствия уже вышли за пределы российского рынка. Президент США Дональд Трамп призвал Украину прекратить удары по российской инфраструктуре, связанной с производством дизельного топлива, заявив, что вызванный ими дефицит топлива «вредит всему миру».

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