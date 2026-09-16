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После атак дронов половина ключевых НПЗ РФ сократила производство дизельного топлива, некоторые работают лишь на 25% мощности

Киев • УНН

 • 13731 просмотра

Половина шести крупнейших НПЗ России сократила или остановила производство дизельного топлива после атак дронов. Москва ограничила экспорт топлива.

После атак дронов половина ключевых НПЗ РФ сократила производство дизельного топлива, некоторые работают лишь на 25% мощности
Фото: Reuters

Половина из 6 крупнейших российских НПЗ по объемам производства дизельного топлива в сентябре существенно сократила или полностью остановила его выпуск после атак дронов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты и данные участников топливного рынка, пишет УНН.

Детали

Речь идет о предприятиях, которые вместе обеспечивают около половины всего производства дизельного топлива в России. Среди них Омский НПЗ, Киришский НПЗ, «ТАНЕКО», Волгоградский НПЗ, НОРСИ и Пермский НПЗ.

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По данным источников Reuters, Киришский НПЗ полностью остановился, а Волгоградский НПЗ и НОРСИ работают примерно на 25% номинальной мощности. В результате выпуск дизельного топлива на этих предприятиях упал в несколько раз по сравнению с обычными показателями.

Россия уже вынуждена ограничивать экспорт топлива

Удары по нефтеперерабатывающей отрасли привели к сокращению производства и вынудили Москву ограничить экспорт бензина, дизельного и авиационного топлива. По оценкам трейдеров, до введения ограничений в июне экспорт российского дизельного топлива составлял менее 1 млн тонн в месяц.

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Для сравнения, годом ранее, когда НПЗ работали в обычном режиме, Россия экспортировала около 2,5 млн тонн дизельного топлива ежемесячно. Вместе с газойлем объемы достигали 3,3–3,4 млн тонн.

По данным Международного энергетического агентства, в течение первых 8 месяцев 2026 года российские НПЗ успешно атаковали в среднем каждые 3 дня.

Последствия уже вышли за пределы российского рынка. Президент США Дональд Трамп призвал Украину прекратить удары по российской инфраструктуре, связанной с производством дизельного топлива, заявив, что вызванный ими дефицит топлива «вредит всему миру».

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Степан Гафтко

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