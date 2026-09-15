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БПЛА атаковали сызранский НПЗ: на предприятии вспыхнули пожары

Киев • УНН

 • 6500 просмотра

В промышленной зоне сызранского НПЗ после атаки БПЛА зафиксировали несколько очагов пожара. Предварительно загорелись резервуары.

БПЛА атаковали сызранский НПЗ: на предприятии вспыхнули пожары

В ночь на 15 сентября БПЛА атаковали промышленную зону cызранского НПЗ. На территории возникло несколько очагов пожара. Об этом сообщил начальник Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко, передаёт УНН.

Детали

cызрань, cамарская область. После атаки БПЛА в промышленной зоне cызранского НПЗ зафиксирован пожар. На территории предприятия видны несколько отдельных очагов горения. Предварительно сообщается о возгорании резервуаров

- говорится в сообщении.

Дополнительно

сызранский нефтеперерабатывающий завод (сызранский НПЗ) - это крупное российское предприятие топливного профиля в Самарской области, которое входит в структуру компании "роснефть". Завод обеспечивает топливом регионы центральной россии и поволжья, а также играет стратегическую роль, поставляя горючее для нужд российской армии. Его проектная мощность составляет около 8,5–8,9 млн тонн нефти в год (около 170 тысяч баррелей в сутки).

Данный НПЗ неоднократно был целью украинских атак в 2025–2026 годах. Завод расположен на расстоянии более 800 км от украинской границы.

Напомним

Ночью россия запустила по Украине 200 ударных имитационных дронов. ПВО уничтожила или подавила 187, зафиксированы попадания в семи локациях.

Евгений Устименко

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