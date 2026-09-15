БПЛА атакували cизранський НПЗ: на підприємстві спалахнули пожежі

У ніч на 15 вересня БПЛА атакували промислову зону сизранського НПЗ. На території виникло декілька точок пожеж. Про це повідомив начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.

Деталі

сизрань, самарська область. Після атаки БПЛА в промисловій зоні сизранського НПЗ зафіксована пожежа. На території підприємства видно кілька окремих точок горіння. Попередньо повідомляється про займання резервуарів - йдеться в дописі.

Додатково

сизранський нафтопереробний завод (сизранський НПЗ) - це велике російське підприємство паливного профілю в самарській області, яке входить до структури компанії "роснефть". Завод забезпечує паливом регіони центральної росії та поволжя, а також відіграє стратегічну роль, постачаючи пальне для потреб російської армії. Його проєктна потужність становить близько 8,5–8,9 млн тонн нафти на рік (близько 170 тисяч барелів на добу).

Даний НПЗ неодноразово був ціллю українських атак у 2025-2026 роках. Завод розташований на відстані понад 800 км від українського кордону.

Нагадаємо

Уночі росія запустила по Україні 200 ударних імітаційних дронів. ППО знищила або подавила 187, зафіксовано влучання на семи локаціях.