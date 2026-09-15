рф атакувала Україну 200 дронами: ППО знищила 187 цілей

У ніч на 15 вересня російські окупанти атакували Україну 200 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

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Ворог здійснив запуск з російських міст орел, курськ, міллєрово, а також з окупованих Криму і Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 187 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

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