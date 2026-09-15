рф атаковала Украину 200 дронами: ПВО уничтожила 187 целей

В ночь на 15 сентября российские оккупанты атаковали Украину 200 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщают Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

Враг осуществил запуск из российских городов орёл, курск, миллерово, а также из оккупированных Крыма и Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 187 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 7 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 3 локациях.

Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные Генштаба