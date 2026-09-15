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Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные Генштаба

Киев • УНН

 • 5302 просмотра

За сутки Силы обороны обезвредили 1 400 российских военнослужащих и уничтожили 1 839 БПЛА. Общие потери РФ достигли 1,51 млн человек.

Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные Генштаба

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 510 000 военнослужащих. Только за последние сутки Силы обороны обезвредили еще 1 400 оккупантов, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Также за сутки российские войска потеряли 3 боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, 4 РСЗО и 1 средство противовоздушной обороны.

Больше всего за сутки Россия потеряла беспилотников оперативно-тактического уровня — 1 839 единиц. Общее количество потерянных БПЛА этого типа с начала вторжения достигло 518 280.

Более 12 тысяч танков и почти 50 тысяч артсистем

По данным Генштаба, общие потери РФ также составляют 12 345 танков, 25 334 боевые бронированные машины, 49 793 артиллерийские системы, 2 131 РСЗО и 1 638 средств ПВО.

Кроме того, Россия потеряла 442 самолета, 356 вертолетов, 5 111 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводные лодки.

За последние сутки Силы обороны также уничтожили или повредили 376 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 11 наземных робототехнических комплексов и 7 единиц специальной техники. Данные о потерях России продолжают уточняться.

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Степан Гафтко

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