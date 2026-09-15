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Скільки військових і техніки втратила росія за добу – дані Генштабу

Київ • УНН

 • 5278 перегляди

За добу Сили оборони знешкодили 1 400 російських військових і знищили 1 839 БПЛА. Загальні втрати рф сягнули 1,51 млн осіб.

Скільки військових і техніки втратила росія за добу – дані Генштабу

Загальні бойові втрати росії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 510 000 військових. Лише за останню добу Сили оборони знешкодили ще 1 400 окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Також за добу російські війська втратили 3 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 4 РСЗВ та 1 засіб протиповітряної оборони.

Найбільше за добу росія втратила безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 839 одиниць. Загальна кількість втрачених БПЛА цього типу від початку вторгнення сягнула 518 280.

Понад 12 тисяч танків та майже 50 тисяч артсистем

За даними Генштабу, загальні втрати рф також становлять 12 345 танків, 25 334 бойові броньовані машини, 49 793 артилерійські системи, 2 131 РСЗВ та 1 638 засобів ППО.

Крім того, росія втратила 442 літаки, 356 гелікоптерів, 5 111 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

За останню добу Сили оборони також знищили або пошкодили 376 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 11 наземних робототехнічних комплексів і 7 одиниць спеціальної техніки. Дані щодо російських втрат продовжують уточнюватися.

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Степан Гафтко

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