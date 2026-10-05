В Харькове число погибших в результате авиаударов возросло до шести — под завалами обнаружили фрагменты тела

В Харькове под завалами разрушенного производственного здания спасатели обнаружили фрагменты тела ещё одного погибшего человека, передаёт УНН со ссылкой на ГСЧС.

Всего в результате атаки погибли 6 человек, ещё 59 пострадали, среди них 3 ребёнка - сообщили спасатели.

В ГСЧС добавили, что в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий вражеских авиаударов в Слободском районе.

Спасатели ликвидируют пожары, разбирают завалы и проводят аварийно-спасательные работы.

Уже более 50 пострадавших — спасатели раскрыли новые подробности авиаудара по Харькову

Добавим

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, 5 октября около 14:40 российские военные нанесли серию авиационных ударов по Слободскому району Харькова.

Повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили.

Прокуроры продолжают документировать последствия российских атак по городу. Информация обновляется.