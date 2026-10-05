В Харькове число погибших в результате авиаударов возросло до шести — под завалами обнаружили фрагменты тела
Киев • УНН
В Слободском районе Харькова под завалами обнаружили фрагменты тела ещё одной жертвы авиаударов. Погибли 6 человек, 59 пострадали, среди них трое детей.
В Харькове под завалами разрушенного производственного здания спасатели обнаружили фрагменты тела ещё одного погибшего человека, передаёт УНН со ссылкой на ГСЧС.
Всего в результате атаки погибли 6 человек, ещё 59 пострадали, среди них 3 ребёнка
В ГСЧС добавили, что в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий вражеских авиаударов в Слободском районе.
Спасатели ликвидируют пожары, разбирают завалы и проводят аварийно-спасательные работы.
Уже более 50 пострадавших — спасатели раскрыли новые подробности авиаудара по Харькову 05.10.26, 19:03 • 3186 просмотров
Добавим
Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, 5 октября около 14:40 российские военные нанесли серию авиационных ударов по Слободскому району Харькова.
Повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили.
Прокуроры продолжают документировать последствия российских атак по городу. Информация обновляется.