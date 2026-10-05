У Харкові кількість загиблих через авіаудари зросла до шести - під завалами виявили фрагменти тіла

У Харкові під завалами зруйнованої виробничої будівлі рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї загиблої людини, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Загалом внаслідок атаки загинуло 6 людей, ще 59 постраждало, серед них 3 дитини - повідомили рятувальники.

У ДСНС додали, що наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих авіаударів у Слобідському районі.

Рятувальники ліквідовують пожежі, розбирають завали та проводять аварійно-рятувальні роботи.

Уже понад 50 постраждалих - рятувальники розкрили нові подробиці авіаудару по Харкову

Додамо

Як повідомили у прокуратурі Харківської області, 5 жовтня близько 14:40 російські військові завдали серії авіаційних ударів по Слобідському району Харкова.

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

Прокурори продовжують документувати наслідки російських атак по місту. Інформація оновлюється.