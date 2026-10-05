У Харкові кількість загиблих через авіаудари зросла до шести - під завалами виявили фрагменти тіла

$44.990.1550.530.16
ukenru
19:10 • 3622 перегляди
Boeing утричі збільшить виробництво головок самонаведення для ракет Patriot - отримали великий контракт
17:31 • 11895 перегляди
Трамп знову заявив, що через удари України по російських НПЗ ростуть ціни на бензин у СШАPhoto
17:10 • 12978 перегляди
Чи евакуюють США посольство з Києва через погрози рф — Рубіо дав відповідьVideo
16:18 • 19532 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою
Ексклюзив
15:28 • 22321 перегляди
Чи можуть удари рф по мостах розділити Київ на два береги: експерт озвучив сценарій
15:04 • 15765 перегляди
Український FP-1/FP-2 може стати носієм восьми перехоплювачів SPYS: Quantum WIY Industries показала концепцію
14:47 • 14597 перегляди
Непал завершує пошуково-рятувальні роботи після повені - що зі зниклими безвісти
14:03 • 14666 перегляди
Новий рекорд - курс долара в Україні перевищив 45 гривеньPhoto
5 жовтня, 13:11 • 21022 перегляди
Фотографувалась зі зброєю і має футболку "F*ck Joe Biden" - Трамп взяв у свою медійну команду 24-річну журналісткуPhotoVideo
5 жовтня, 12:55 • 12686 перегляди
В АТБ прокоментували хакерську атаку на сайт - чи варто клієнтам хвилюватись за витік данихPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
68%
751мм
Популярнi новини
Повернення до витоків та графічна революція - реліз гри Gears of War: E-DayPhotoVideo5 жовтня, 12:15 • 33675 перегляди
Віскі вперше відправлять у космос для витримкиPhoto5 жовтня, 13:20 • 20842 перегляди
Куплену за $30 знайдену в "темному кутку" картину продали на аукціоні за $1,35 млнVideo14:03 • 18055 перегляди
Вже 77% лікарень спроможної мережі є повністю автономними14:20 • 19613 перегляди
Енергетики виявили хомʼяка на високовольтних лініях і влаштували справжню рятувальну операціюVideo15:42 • 11420 перегляди
Публікації
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto18:57 • 4058 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою16:18 • 19527 перегляди
Чи можуть удари рф по мостах розділити Київ на два береги: експерт озвучив сценарій
Ексклюзив
15:28 • 22315 перегляди
Вже 77% лікарень спроможної мережі є повністю автономними14:20 • 19613 перегляди
Повернення до витоків та графічна революція - реліз гри Gears of War: E-DayPhotoVideo5 жовтня, 12:15 • 33675 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Фрідріх Мерц
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto18:57 • 4062 перегляди
Мальдера оголосив стартовий склад України на матч з Угорщиною: хто на замініVideo18:00 • 3710 перегляди
Енергетики виявили хомʼяка на високовольтних лініях і влаштували справжню рятувальну операціюVideo15:42 • 11420 перегляди
Влучив м’ячем в обличчя фаната - “нейтрального” росіянина Мєдвєдєва дискваліфікували на турнірі в ПекініVideo15:25 • 10779 перегляди
Куплену за $30 знайдену в "темному кутку" картину продали на аукціоні за $1,35 млнVideo14:03 • 18057 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Falcon 9
Dassault Rafale

У Харкові кількість загиблих через авіаудари зросла до шести - під завалами виявили фрагменти тіла

Київ • УНН

 • 1434 перегляди

У Слобідському районі Харкова під завалами виявили фрагменти тіла ще однієї жертви авіаударів. Загинули 6 людей, 59 постраждали, серед них троє дітей.

У Харкові кількість загиблих через авіаудари зросла до шести - під завалами виявили фрагменти тіла

У Харкові під завалами зруйнованої виробничої будівлі рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї загиблої людини, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Загалом внаслідок атаки загинуло 6 людей, ще 59 постраждало, серед них 3 дитини 

- повідомили рятувальники.

У ДСНС додали, що наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих авіаударів у Слобідському районі.

Рятувальники ліквідовують пожежі, розбирають завали та проводять аварійно-рятувальні роботи.

Уже понад 50 постраждалих - рятувальники розкрили нові подробиці авіаудару по Харкову 05.10.26, 19:03 • 3416 переглядiв

Додамо

Як повідомили у прокуратурі Харківської області, 5 жовтня близько 14:40 російські військові завдали серії авіаційних ударів по Слобідському району Харкова.

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

Прокурори продовжують документувати наслідки російських атак по місту. Інформація оновлюється.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал
Вибухи
Евакуація
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків