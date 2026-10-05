У Харкові кількість загиблих через авіаудари зросла до шести - під завалами виявили фрагменти тіла
Київ • УНН
У Слобідському районі Харкова під завалами виявили фрагменти тіла ще однієї жертви авіаударів. Загинули 6 людей, 59 постраждали, серед них троє дітей.
У Харкові під завалами зруйнованої виробничої будівлі рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї загиблої людини, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Загалом внаслідок атаки загинуло 6 людей, ще 59 постраждало, серед них 3 дитини
У ДСНС додали, що наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих авіаударів у Слобідському районі.
Рятувальники ліквідовують пожежі, розбирають завали та проводять аварійно-рятувальні роботи.
Уже понад 50 постраждалих - рятувальники розкрили нові подробиці авіаудару по Харкову 05.10.26, 19:03 • 3416 переглядiв
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Як повідомили у прокуратурі Харківської області, 5 жовтня близько 14:40 російські військові завдали серії авіаційних ударів по Слобідському району Харкова.
Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.
Прокурори продовжують документувати наслідки російських атак по місту. Інформація оновлюється.