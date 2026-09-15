Поражение НПЗ в сызрани и завода дронов в таганроге - Зеленский сообщил о новых успешных ударах Сил обороны

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 4098 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 3312 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 12116 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 18142 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 15656 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15502 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15325 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19672 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17697 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22319 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26487 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20403 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18018 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 8654 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 9748 просмотра
публикации
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 4126 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10046 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 18155 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18190 просмотра
Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня15 сентября, 15:14 • 32970 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26669 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 27798 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26441 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 26925 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 43876 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

Поражение НПЗ в сызрани и завода дронов в таганроге - Зеленский сообщил о новых успешных ударах Сил обороны

Киев • УНН

 • 4908 просмотра

Силы обороны поразили НПЗ в сызрани, завод дронов в таганроге и площадку запуска беспилотников в орловской области. Зеленский также отметил решение США в отношении ВТБ.

Поражение НПЗ в сызрани и завода дронов в таганроге - Зеленский сообщил о новых успешных ударах Сил обороны

Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в сызрани, предприятие по производству дронов в таганроге, а также площадку подготовки и запуска беспилотников в орловской области. Об этом о новых результатах ударов сообщил Владимир Зеленский в Telegram, пишет УНН.

россия не прекращает ударов по нашей энергетике, обычной логистике и критической инфраструктуре. И наши ответы им за это - ощутимые. Есть новые результаты Сил обороны Украины по НПЗ в сызрани, также было попадание в таганроге по предприятию по производству дронов, площадке подготовки и запуска дронов в орловском регионе

- говорится в сообщении.

Отдельно Президент отметил попадание в Черном море.

Также Зеленский отметил решение Соединённых Штатов в отношении российского банка ВТБ. Он назвал его одним из системных банков россии и заявил, что финансовое учреждение существенно вовлечено в схемы поддержки российской войны, в частности в отношениях москвы с тегераном.

Все схемы, которые работают против установления мира, необходимо уничтожать. Глава государства поблагодарил партнёров за это решение.

Прекращение этой войны не имеет альтернативы. И нужно, чтобы все формы давления на россию сформировали правильную дипломатическую ситуацию

- подчеркнул Зеленский.

В России после атаки дронов полностью остановился один из главных производителей компонентов для взрывчатки — мониторы15.09.26, 07:38 • 48105 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Война в Украине
Тегеран
Черное море
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина