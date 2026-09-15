Поражение НПЗ в сызрани и завода дронов в таганроге - Зеленский сообщил о новых успешных ударах Сил обороны
Киев • УНН
Силы обороны поразили НПЗ в сызрани, завод дронов в таганроге и площадку запуска беспилотников в орловской области. Зеленский также отметил решение США в отношении ВТБ.
Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в сызрани, предприятие по производству дронов в таганроге, а также площадку подготовки и запуска беспилотников в орловской области. Об этом о новых результатах ударов сообщил Владимир Зеленский в Telegram, пишет УНН.
россия не прекращает ударов по нашей энергетике, обычной логистике и критической инфраструктуре. И наши ответы им за это - ощутимые. Есть новые результаты Сил обороны Украины по НПЗ в сызрани, также было попадание в таганроге по предприятию по производству дронов, площадке подготовки и запуска дронов в орловском регионе
Отдельно Президент отметил попадание в Черном море.
Также Зеленский отметил решение Соединённых Штатов в отношении российского банка ВТБ. Он назвал его одним из системных банков россии и заявил, что финансовое учреждение существенно вовлечено в схемы поддержки российской войны, в частности в отношениях москвы с тегераном.
Все схемы, которые работают против установления мира, необходимо уничтожать. Глава государства поблагодарил партнёров за это решение.
Прекращение этой войны не имеет альтернативы. И нужно, чтобы все формы давления на россию сформировали правильную дипломатическую ситуацию
В России после атаки дронов полностью остановился один из главных производителей компонентов для взрывчатки — мониторы15.09.26, 07:38 • 48105 просмотров