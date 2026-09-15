Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня

Ежегодно 15 сентября в мире отмечают Международный день демократии. Он был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году, определившей эту дату как повод напоминать о ценности демократического управления и необходимости его постоянной защиты.

Об истории и значении праздника УНН сегодня рассказывает своим читателям.

Почему ООН учредила Международный день демократии

Впервые этот день отметили в 2008 году. Инициатива также связана с принятой Межпарламентским союзом в сентябре 1997 года Всеобщей декларацией о демократии.

ООН исходит из того, что демократия — универсальная ценность, основанная на свободно выраженной воле людей определять собственное политическое, экономическое, социальное и культурное развитие. Вместе с тем Организация подчёркивает: единой модели демократии не существует, однако её основные принципы должны быть общими – уважение к правам человека, верховенство права, участие граждан в принятии решений, подотчётность власти и политический плюрализм.

Основные принципы демократического управления, или Почему демократия не ограничивается выборами

Свободные и конкурентные выборы остаются одним из ключевых механизмов демократии. Однако сами по себе они не делают государство демократическим. Ведь не менее важны независимые суды, разделение властей, свобода слова и СМИ, право на мирные собрания и объединения, защита прав меньшинств, а также возможность граждан контролировать власть и влиять на её решения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в обращении ко Международному дню демократии 2026 года отдельно подчеркнул, что демократия — это ежедневная практика обеспечения прав человека, верховенства права и реального участия людей в общественной и политической жизни. В этом году в центре внимания ООН оказались делиберативные демократические процессы, то есть привлечение граждан из разных групп общества к обсуждению важных решений.

Состояние демократии в мире

Международные исследования последних лет фиксируют длительное ухудшение демократических стандартов. По данным Freedom House, в 2025 году глобальная свобода сократилась двадцатый год подряд: ухудшение политических прав и гражданских свобод зафиксировали в 54 странах, тогда как улучшение – в 35. Лишь около 21% населения мира живёт в странах, которые организация относит к категории "свободных".

V-Dem в отчёте за 2026 год также констатирует, что уровень демократии, которым пользуется среднестатистический житель планеты, вернулся примерно к показателям 1978 года. Среди причин – распространение авторитарных практик, концентрация власти, давление на независимые СМИ и гражданское общество, ослабление судебной независимости и избирательных институтов.

International IDEA, в свою очередь, отмечает, что за пять лет более половины исследованных стран ухудшили показатели хотя бы по одному из ключевых компонентов демократии. Особенно заметным стало падение свободы прессы: ухудшение зафиксировали почти в четверти стран.

Украина: демократия в условиях войны

Для Украины вопрос демократии имеет особое измерение из-за полномасштабной войны. После российского вторжения в 2022 году в стране действует военное положение. В этих условиях президентские, парламентские и местные выборы не проводятся, а отдельные права и свободы могут временно ограничиваться по соображениям безопасности.

Freedom House в отчёте за 2026 год оценивает Украину в 51 балл из 100 и относит её к категории "частично свободных" государств. Организация указывает на негативное влияние войны на политические права и гражданские свободы, но одновременно отмечает продолжение реформ, направленных на укрепление демократических институтов. Среди проблем остаются коррупция, состояние судебной системы и обеспечение эффективного контроля над властью.

Европейская комиссия в отчёте об Украине за 2025 год, в свою очередь, отмечала, что общая правовая база остаётся пригодной для проведения демократических выборов после отмены военного положения, когда это позволят обстоятельства. Вместе с тем ЕС обращал внимание на необходимость укреплять верховенство права и не допускать ослабления независимости антикоррупционной системы.

Какие вызовы стоят перед демократией сегодня

Современные демократии сталкиваются как с традиционными угрозами в виде авторитаризма или политического насилия, так и с дезинформацией, поляризацией общества, манипуляциями в социальных сетях, падением доверия к государственным институтам и попытками политиков ослабить систему сдержек и противовесов.

Отдельным вызовом становятся новые технологии. Искусственный интеллект может упростить доступ к информации и участие граждан в политической жизни

Однако одновременно он создает новые возможности для массового распространения дезинформации, поддельных аудио- и видеоматериалов и скрытого влияния на общественное мнение.

Для Украины к этим проблемам добавляются условия войны: необходимость одновременно обеспечивать оборону государства, сохранять демократический контроль над властью, свободу СМИ, дееспособность парламента, независимость антикоррупционных институтов и готовить правила будущих послевоенных выборов. При этом придется учесть участие миллионов украинцев за рубежом, военнослужащих и внутренне перемещенных лиц.

Однако в настоящее время для Украины защита демократии непосредственно связана с защитой государственного суверенитета.