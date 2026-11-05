Добровільне повернення із СЗЧ: у Міноборони відповіли, коли військових можна залучати до бойових завдань
Київ • УНН
Військових, які добровільно повернулися після СЗЧ або дезертирства, можна залучати до завдань лише після офіційного зарахування. Період відсутності не зараховують до строку служби.
Військовослужбовців, які добровільно повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ) або дезертирства та висловили готовність продовжувати службу, можна залучати до бойових завдань лише після зарахування до списків особового складу військової частини та на всі види забезпечення. Про це йдеться у роз'ясненні Міноборони, передає УНН.
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Як повідомили у Міноборони, після повернення до служби військовослужбовця мають зарахувати до списків особового складу військової частини та забезпечити всіма видами забезпечення. Лише після цього його можна залучати до бойових, спеціальних або розвідувальних завдань. Це чітка вимога, якої мають дотримуватися у кожній військовій частині.
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Коли можна залучати до завдань
Для військовослужбовців, які під час воєнного стану самовільно залишили частину або дезертирували, а потім добровільно повернулися та висловили готовність продовжувати службу, передбачено дотримання таких умов:
- зарахування до списків особового складу відповідної військової частини;
- зарахування на всі види забезпечення.
До моменту виконання обох умов залучати таких військовослужбовців до зазначених завдань не можна.
До яких завдань можна залучати лише після зарахування
Правило охоплює бойові та спеціальні завдання в районах воєнних або бойових дій, на тимчасово окупованих територіях і на території держави-агресора, а також розвідувальні завдання в умовах воєнних або бойових дій.
У вересні Міноборони спільно з Генеральним штабом вже провели роботу з військовими частинами та направили командирам роз’яснення про порядок дій після добровільного повернення військовослужбовця із СЗЧ. Тепер закріплюємо цей порядок в Інструкції.
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Період від самовільного залишення військової частини до повернення до виконання військового обов’язку як і раніше не зараховуватиметься до строку контракту. Цей період також не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та вислуги років для надбавки й призначення пенсії.