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Уголовная ответственность для «дропов» и штрафы для ТЦК — в Украине вступил в силу новый закон

Киев • УНН

 • 2724 просмотра

Закон ввел штрафы до 170 тысяч гривен и лишение свободы сроком до шести лет за операции с чужими картами. Должностным лицам ТЦК грозит штраф за незаконный воинский учет.

Уголовная ответственность для «дропов» и штрафы для ТЦК — в Украине вступил в силу новый закон
Фото иллюстративное

В воскресенье, 15 ноября, в Украине вступил в силу закон, усиливающий уголовную ответственность за незаконные операции с банковскими картами, счетами и электронными кошельками и предусматривающий штрафы до 170 тысяч гривен и лишение свободы на срок до шести лет за организацию и использование так называемых дроп-схем. Помимо борьбы с «дропами», документ содержит норму об ответственности должностных лиц ТЦК за незаконную постановку граждан на воинский учет — им грозит штраф в размере 170 тыс. гривен, пишет УНН

Детали 

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №16013 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно защиты граждан и их средств от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами». 

14 ноября законопроект был опубликован в парламентской газете «Голос Украины». В переходных положениях к документу указывается, что он «вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования», то есть 15 ноября закон вступил в действие. 

Согласно закону, обновляется статья 200 Уголовного кодекса Украины, регулирующая ответственность за незаконные действия с платежными инструментами, документами на перевод денежных средств и средствами доступа к банковским счетам.

В частности, уголовная ответственность предусматривается за присвоение или хищение платежных инструментов, завладение ими путем обмана или злоупотребления доверием, а также за другие способы их незаконного получения.

Кроме того, Уголовный кодекс дополнен новой статьей 200-1, устанавливающей ответственность за передачу, получение, приобретение, хранение или сбыт платежных инструментов, персональных данных для доступа к счетам и электронным кошелькам с целью осуществления преступных операций.

В то же время закон разграничивает ответственность лиц, которые сознательно передают собственные платежные инструменты для незаконных операций, и участников схем по приобретению и распространению чужих банковских карт.

За передачу собственной банковской карты или другого платежного инструмента с целью совершения мошенничества другими лицами предусмотрен штраф от 300 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. В денежном эквиваленте это составляет от 5100 до 17 тысяч гривен.

Более суровое наказание устанавливается за получение, приобретение, хранение, сбыт или передачу чужих платежных инструментов для осуществления мошеннических операций.

За такие действия предусмотрены:

  • штраф от 51 до 85 тысяч гривен;
    • ограничение свободы на срок до трех лет;
      • лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

        За повторное совершение соответствующих правонарушений или их совершение организованной группой устанавливается штраф от 85 до 170 тысяч гривен либо лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

        Однако закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего правонарушение, связанное с передачей собственного платежного инструмента, добровольно сообщившего об этом правоохранителям и активно способствовавшего раскрытию и пресечению преступления.

        Отдельные изменения касаются применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам, если их деятельность связана с соответствующими правонарушениями.

        Штрафы до 170 тысяч гривен и лишение свободы: как в Украине будут наказывать за махинации с банковскими картами28.10.26, 15:41 • 4948 просмотров

        Кроме того, в закон попала поправка, согласно которой статья 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополняется следующей нормой: «нарушение должностным лицом порядка ведения воинского учета призывников, военнообязанных или резервистов, повлекшее за собой постановку на такой учет лиц, которые в соответствии с законом не подлежат постановке на воинский учет призывников, военнообязанных или резервистов, — влечет наложение штрафа в размере десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан».

        То есть предусматривается ответственность для ТЦК за постановку на воинский учет лиц, которые не подлежат постановке на воинский учет. За такое нарушение будет предусмотрен штраф в размере 170 тыс. гривен.

        Рада поддержала штраф в размере 170 тысяч гривен для ТЦК за незаконную постановку на воинский учет29.10.26, 14:28 • 7333 просмотра

        Павел Башинский

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