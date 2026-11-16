Интервью с человеком, назвавшимся Егором Буркиным по прозвищу "Мексиканец", который известен как руководитель наркосети "Химпром", вызвало бурное обсуждение в медиасообществе не только из-за сути сказанного. К этическим дилеммам о допустимости интервью с подобными персонажами и самой грани между общественным интересом и сенсацией добавились и другие. Возник вопрос о том, действительно ли голос на видео принадлежит Буркину или был сгенерирован с помощью искусственного интеллекта. Это в очередной раз продемонстрировало уязвимость украинского медиапространства перед манипуляциями и откровенными вбросами. Как проходила кампания по инфильтрации "Мексиканца" в украинское информационное пространство, есть ли основания считать интервью созданным с помощью нейросетей и кому в целом могла быть выгодна такая медийная коммуникация, разбирался УНН.

Интервью, в котором не показали главного героя

13 ноября 2026 года в 22:22 на YouTube-канале блогера Василия Тимошенко появилось интервью с человеком, представленным как Егор Буркин по прозвищу "Мексиканец". Его связывают с транснациональной наркосетью "Химпром", а его имя фигурирует в материалах антикоррупционного расследования НАБУ и САП под названием "Карфаген". Разговор продолжался почти два с половиной часа. Якобы Буркин подтвердил, что голос на записях, опубликованных антикоррупционными органами, принадлежит ему. В процессе общения "Мексиканец" заявил, что не занимается наркоторговлей и вообще противоправной деятельностью — всё в рамках закона. Далее "голос Буркина" обвинил представителей СБУ, Национальной полиции, Офиса президента и прокуратуры в получении денег, которые он платил, чтобы иметь возможность вести свой "законный бизнес", и выразил готовность сотрудничать с НАБУ и САП.

Однако на протяжении всего интервью зрители не увидели лица человека, выдвигавшего обвинения. В кадре был ведущий, а собеседник оставался голосом без независимо подтверждённой личности. Не были представлены ни документы, которые позволили бы идентифицировать говорящего, ни результаты фоноскопической экспертизы, ни иное независимое подтверждение того, что журналист действительно общался с Буркиным. Такая таинственность открывает широкие возможности для злоупотреблений и манипуляций.

Несмотря на это, уже через несколько часов его заявления стали основой многочисленных новостей украинских медиа. По данным InfoLight.UA, менее чем за сутки видео собрало 739 тысяч просмотров. В течение первых 21 часа мониторинг зафиксировал почти полторы тысячи сообщений в открытых источниках.

В то же время важнейший вопрос остался без ответа: кто на самом деле разговаривал с Василием Тимошенко?

Как выяснилось, интервью начали предлагать журналистам ещё 9 ноября. Появление "Мексиканца" на YouTube не стало неожиданностью для представителей медиасреды.

Неустановленные лица заранее обращались к украинским журналистам с предложениями организовать разговор с человеком, которого представляли как Егора Буркина. Журналист Данило Мокрик сообщил, что получил соответствующее письмо ещё вечером 9 ноября, за четыре дня до выхода интервью. Аналогичные предложения получали журналисты Денис Казанский, Янина Соколова и издание "Бабель". Все отказались. Одной из причин стала невозможность достоверно установить личность потенциального собеседника и проверить его утверждения.

Но важно в этой ситуации и то, что интервью не было результатом случайного контакта блогера с фигурантом резонансного уголовного производства. Кто бы ни скрывался за фамилией Буркин — он был заинтересован в распространении определённой версии событий. Как минимум за несколько дней до публикации существовали люди, которые активно искали медиаплощадку для выступления от имени Буркина. В итоге интервью появилось на канале Василия Тимошенко, который до этого был известен преимущественно развлекательным контентом. Это создало ситуацию, когда человек с неподтверждённой личностью получил возможность публично обвинять конкретных представителей украинских правоохранительных органов.

Но давайте разбираться последовательно и начнём с того, мог ли за голосом, который якобы принадлежит "Мексиканцу", скрываться кто-то другой?

ИИ вместо Буркина: журналистам могли подсунуть цифровую копию голоса

Технологическая аутентичность записи — краеугольный камень. Современные системы синтеза речи позволяют воспроизводить голос человека по аудиообразцам. Технологии могут имитировать тембр, интонации, темп речи и отдельные фонетические особенности. В контексте интервью "Мексиканца" это порождает вопрос: достаточно ли голоса, чтобы уверенно утверждать, что собеседником был именно Буркин? В сети также распространяется видео, автор которого, согласно описанию, демонстрирует возможность генерации голоса Буркина с помощью искусственного интеллекта. Пример по ссылке.

"При желании любой выпуск на канале мне может озвучить Трамп, или Зеленский, или кто угодно.

В эпоху ИИ вы уже не можете верить чему-либо просто потому, что сами это слышите или даже сами видите (не говоря уже о том, что вы понятия не имеете, говорит ли этот голос правду, даже если голос не сгенерирован, или врёт).

Единственное, что сейчас хотя бы относительно может быть гарантией подлинности человека в любом видео, — это реальность и репутация другого человека, который, собственно, и берёт интервью", — считает журналистка, основательница инженерного ютуб-канала "Мейканемо" Екатерина Венжик.

Кроме того, обращает на себя внимание, что Тимошенко не задал ни одного уточняющего вопроса "голосу Буркина", что может указывать на то, что "ответы" были записаны заранее и живого общения вообще не было.

Поэтому на сегодняшний день существует как минимум три версии и интерпретации этого интервью. Первая — настоящий Буркин действительно дал интервью. Вторая — вместо него говорил другой человек, который мог использовать технологии изменения голоса. Третья — аудио полностью или частично создали с помощью систем синтеза речи. Ни одна из этих версий не получила подтверждения на основе экспертизы, но и не была опровергнута.

Интервью как элемент информационной операции

Сомнения относительно подлинности записи высказала и экспертка по информационной гигиене, основательница инициативы "Как не стать овощем" Оксана Мороз. В своей публикации в Facebook она поставила под сомнение способность Василия Тимошенко достоверно идентифицировать собеседника. Мороз также предположила, что для создания такой записи могли использовать ИИ.

Она также обратила внимание на отсутствие надлежащей проверки большинства утверждений, прозвучавших в интервью, и на возможную заинтересованность организаторов в его скором выходе. По оценке экспертки, информационный эффект записи мог соответствовать российской стратегии усиления внутренних конфликтов в Украине.

Мороз высказала предположение, что одной из возможных целей публикации было улучшение репутации "Химпрома". Её аргументация основывается на информационном контексте: собеседник выдвигает обвинения против украинских правоохранителей, одновременно пытаясь объяснить собственную роль в деятельности сети. В то же время позиция Мороз усиливает вопросы об ответственности медиа, которые распространили заявления собеседника без независимой проверки его личности.

Журналист Данило Мокрик, допуская, что мы могли слышать голос Буркина, прямо указывает, что тот играет в свою игру.

"(...) у Буркина нет репутации, за которую стоило бы бороться. Следовательно, репутационные соображения здесь вряд ли играют роль. (...) Буркин не несёт никакой ответственности за то, что говорит. В том числе — репутационной.

В отличие от правоохранительных органов или даже политиков, он свободен говорить абсолютно всё, что ему захочется, без каких-либо последствий.

Он ничего не может потерять. Он может только приобрести.

И поэтому возникает вопрос: зачем он вообще это делает, что именно он хочет приобрести?

Буркин явно играет в свою игру. Всё сказанное им привязано не к реальности, а к тем последствиям, которых он хочет добиться. Кому он хочет навредить. Кому, наоборот, хочет помочь. И даже здесь всё может быть не столь прямолинейно", — написал журналист.

Как распространялся "голос Буркина" и в чём опасность его эха

Больше всего вопросов относительно возможного предварительного планирования вызывает хронология распространения информации. По данным InfoLight.UA, интервью опубликовали 13 ноября в 22:22. Уже в 22:38, то есть через 16 минут, в TikTok появилась первая зафиксированная короткая нарезка. В 23:31 в Facebook распространили короткий текст, который впоследствии начали массово копировать другие пользователи. В 23:37 Telegram-канал OPG опубликовал подробный пересказ обвинений. Около 00:10–00:11 14 ноября почти одновременно появились сообщения нескольких Telegram-каналов. К утру в информационном пространстве было уже как минимум пять новостей, опубликованных официальными СМИ, в том числе теми, которые открыто поддерживают работу НАБУ и САП.

Утром 14 ноября информация начала ещё активнее распространяться крупными украинскими медиа. Это вызвало дискуссию среди украинских журналистов. Главный редактор "Бабеля" Екатерина Коберник раскритиковала подход, при котором редакции подробно распространяют заявления человека, личность которого не установлена, а достоверность утверждений не подтверждена. В свою очередь журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур обратила внимание, что цитирование резонансных заявлений с соответствующими оговорками не обязательно означает доверие к ним.

Аналитическая группа InfoLight.UA, анализировавшая масштабы распространения интервью, в течение первых 21 часа после публикации зафиксировала 1498 сообщений от 957 открытых источников.

Наибольшая активность пришлась на 11:00 14 ноября, когда за один час появилось 265 публикаций. Само видео менее чем за сутки набрало 739 тысяч просмотров. Однако исследователи сделали важную оговорку: примерно 90% информационной волны пришлось на украинский сегмент, где значительная часть распространения имела признаки естественной реакции аудитории.

В то же время отдельные эпизоды раннего распространения заслуживают дополнительного внимания. Первые короткие видео появились через 16 минут после публикации. Некоторые Telegram-каналы почти одновременно распространили одинаковые сообщения.

Такая хронология и карта распространения наводят на мысль: срежиссированы были не только само интервью, но и его продвижение. Это в очередной раз свидетельствует об уязвимости украинского информационного пространства, в котором буквально безликий голос за кадром, подлинность и принадлежность которого конкретному человеку ничем не подтверждены, может выдвигать серьёзные обвинения и формировать повестку.

Российская пропаганда: как "Мексиканца" превратили в инструмент дискредитации Украины

Наиболее выразительные признаки скоординированного распространения InfoLight.UA зафиксировала в российском информационном сегменте. Сначала российские ресурсы почти не реагировали на интервью. Однако утром 14 ноября ситуация изменилась. В 08:01 историю подхватил крупный российский Telegram-канал "Невероятно, но факт". Позже там выйдет вторая серия интервью "голоса Буркина". В 08:50 исследователи зафиксировали синхронное распространение сообщений десятью Telegram-каналами в течение одной минуты.

В дальнейшем началась трансформация содержания интервью. Если сначала речь шла об обвинениях в адрес отдельных представителей правоохранительных органов, то впоследствии российские ресурсы начали напрямую связывать эту историю с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Началось распространение тезиса о непосредственной причастности высшего руководства Украины к деятельности мошеннических кол-центров. Кстати, сам "Мексиканец" заявил, что не имел непосредственной связи с Зеленским.

Таким образом, российская информационная система начала распространять утверждения, которые выходили за рамки даже непроверенных заявлений человека, представленного как Буркин.

Особенно показательна была активность сети сайтов Pravda, известной в исследованиях информационных операций как Portal Kombat. По данным InfoLight.UA, примерно за половину суток эта сеть опубликовала 43 материала на 11 адресах на шести языках.

Отдельного внимания требует его заявление о контактах с российскими спецслужбами. По данным InfoLight.UA, на отметке 2:23:20 собеседник признаёт такой контакт, который сам характеризует как попытку вербовки.

Почему интервью появилось именно во время конфликта НАБУ, САП и СБУ

Время публикации также вызывает вопросы. Интервью вышло 13 ноября, в день, когда была внесена полная сумма залога за генерала СБУ Сергея Дуку, которому сообщили о подозрении в рамках производства "Карфаген" и который вышел из СИЗО под громкие аплодисменты своих коллег из СБУ, которых возле изолятора насчитывалось около 200 человек. Таким образом, появление интервью совпало с информационным освещением выхода генерала Дуки из СИЗО.

Интересно, что во второй раз "голос Буркина" появился через несколько дней с новым комментарием, в котором подтвердил подлинность первого интервью "голоса Буркина", что в итоге всё равно не даёт никаких подтверждений. "Голос" неоднократно говорил о поддержке по крайней мере части версий НАБУ и САП, которые были обнародованы ими в информационном пространстве. Он резко отмежёвывал НАБУ и САП практически от всей правоохранительной системы, которая якобы насквозь поражена коррупцией.

Кому было выгодно интервью

Потенциальных выгодоприобретателей этой истории может быть несколько.

Первый — сам Буркин или люди, выступавшие от его имени. Публичное выступление позволило представить собственную версию событий, объяснить контакты с правоохранителями и переложить значительную часть ответственности на других участников. Если интервью настоящее, оно могло стать способом повлиять на собственное процессуальное положение или общественное восприятие.

Если же собеседник был подставным лицом, мотивы организаторов могли быть совершенно иными.

Вторые — НАБУ и САП. Появление человека, подтверждающего принадлежность ему голоса на записях и выдвигающего обвинения против других правоохранителей, могло усилить публичную убедительность антикоррупционного расследования, которое подвергается сомнению из-за недостатка доказательств, кроме неустановленной юридически переписки между неустановленными юридически лицами.

Однако информационная выгода не доказывает, что НАБУ или САП организовали запись. Кроме того, использование непроверенного источника может создать репутационные риски и для самих антикоррупционных органов.

Третий — российская информационная система. Именно здесь выгода проявилась наиболее наглядно. Интервью стало материалом для распространения сообщений о коррупции в украинском государстве, дискредитации его руководства и усиления внутреннего конфликта между правоохранительными структурами.

Российские пропагандистские ресурсы не ограничились цитированием. Они трансформировали первоначальные утверждения и добавили к ним новые обвинения.

Могла ли это быть информационная операция ФСБ?

Эту версию нельзя ни подтвердить, ни окончательно отвергнуть на основании имеющихся открытых материалов. Есть несколько обстоятельств, которые делают её предметом обоснованной проверки.

Во-первых, собеседник признал контакты с российскими спецслужбами, хотя и представил их как попытку вербовки.

Во-вторых, личность говорящего не подтверждена независимым способом.

В-третьих, интервью появилось в период острого конфликта между украинскими правоохранительными органами.

В-четвёртых, его содержание быстро использовали российские пропагандистские ресурсы, причём с существенным искажением первоначальных утверждений.

В-пятых, зафиксированы признаки предварительной организации медийного контакта и быстрого распространения материала.

В совокупности эти обстоятельства позволяют сформулировать гипотезу о возможном использовании интервью в информационной операции, направленной на усиление внутренних противоречий в Украине.

Создали информационный резонанс, но личность источника так и не установили

История интервью "Мексиканца" демонстрирует, насколько быстро непроверенный источник может стать центральным элементом общенациональной информационной дискуссии, потому что кому-то, очевидно, это выгодно.

Выводы о том, кому и почему это может быть выгодно, могут различаться в зависимости от того, действительно ли говорил Буркин или лицо, которому по тем или иным причинам выгодно выдавать себя за него: от простой попытки продемонстрировать готовность идти на сотрудничество с антикоррупционными органами для защиты собственной персоны до вброса совершенно ложной информации, распространение которой может иметь непредсказуемые последствия для отдельных лиц.

Но, делая любые предположения, важно помнить — нет убедительных аргументов в пользу того, что этот так называемый Буркин говорил правду. Как нет и убедительных доказательств того, что это вообще был тот самый Егор Буркин.

Эпоха постправды на одном примере демонстрирует всему украинскому обществу, что вооружённый ИИ аноним может снискать большую славу, чем человек с проверенными фактами.