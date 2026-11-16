В Комышувах завершили поисковые работы после атаки рф: погибли 72 человека, четверо — пропали без вести

В Комышувахе Запорожской области завершены поисково-спасательные работы. Как сообщил глава МВД Иван Выговский, в результате вражеского удара погибли 72 человека, четыре человека остаются без вести пропавшими, передает УНН.

Детали

По словам министра, две недели спасатели и полицейские работали под постоянной угрозой ударов. За это время россияне одиннадцать раз обстреляли поселок. Девять атак — непосредственно по месту проведения работ. В результате только этих ударов были ранены трое полицейских и четверо спасателей, повреждена техника.

К сожалению, обстрел Комышувахи 2 ноября 2026 года стал одним из самых трагических за время полномасштабной войны. Погибли 72 человека, в частности спасатели, полицейские, работники гимназии и ЦНАПа, коммунальщики и медработники. Среди погибших — учительница, которая ежедневно приходила в укрытие, чтобы проводить онлайн-уроки для детей, выехавших из общины. Чтобы разобрать завалы и найти тела погибших людей, мы привлекли инженерную технику и кинологов. Непрерывно работали эксперты, которые провели десятки ДНК-исследований. Четыре человека остаются без вести пропавшими — сообщил Выговский.

Еще четверо людей, которых удалось спасти в первые часы после обстрела, остаются в больнице под наблюдением медиков, добавил министр.

Он поблагодарил полицейских, спасателей, волонтеров и военных, которые эти две недели работали на месте поисково-спасательных работ — в нескольких километрах от линии фронта и при постоянной угрозе для собственной жизни.

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