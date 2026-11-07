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ГУР установило россиян, причастных к удару по школе в Камышевахе

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Разведка идентифицировала шестерых российских лётчиков, причастных к удару по гимназии в Камышевахе. По состоянию на 7 ноября известно о 55 погибших.

ГУР установило россиян, причастных к удару по школе в Камышевахе

Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Камышевахе в Запорожской области 2 ноября. Об этом сообщили в ГУР 7 ноября, пишет УНН.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины идентифицировало российских военнослужащих, причастных к военному преступлению в Камышевахе Запорожской области: в результате целенаправленного удара авиабомбами по местной школе, где гражданским оказывали гуманитарную помощь, погибли по меньшей мере 53 человека, еще более полусотни считаются пропавшими без вести

- сообщили в ГУР.

По данным ГУР, "2 ноября 2026 года в 09:45 две российские управляемые авиабомбы попали в Камышевахскую гимназию "Джерело", разрушив спортивный зал и хозяйственное здание. Через час оккупанты дополнительно сбросили еще одну ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, где располагались пункт несокрушимости и укрытие для местных жителей".

По состоянию на 7 ноября известно о 55 погибших.

Число погибших после авиаудара рф по Комышувахе возросло до 5507.11.26, 08:54 • 1808 просмотров

"В результате взрыва тяжелой авиабомбы люди оказались под завалами. Поисково-спасательные работы до сих пор продолжаются. Часть найденных тел пока не удалось идентифицировать. У родственников пропавших без вести отобрали образцы ДНК, чтобы установить личности погибших. По предварительным оценкам, под завалами могут оставаться тела еще около 30 погибших", - указали в ГУР.

По данным военной разведки, удар по Камышевахе спланировал полковник Федор Владимирович Зубаков, начальник группы огневого поражения штаба группировки войск (сил) "днепр" российской оккупационной армии. Для совершения военного преступления привлекли четыре самолета Су-34

- сообщили в ГУР.

В частности, как сообщили в ГУР, "к бомбовому удару по поселку Камышеваха Запорожской области 2 ноября 2026 года привлекалась тактическая авиационная группа № 5 Специальной боевой группы группировки авиации резерва генерального штаба вс рф, сформированная на базе 11 смешанного авиационного полка (в/ч 77978) 4-й смешанной авиационной дивизии и 559 бомбардировочного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО вкc вс рф.

Военная разведка Украины идентифицировала российских летчиков, осуществивших эти сбросы: капитан Елисеев Сергей Александрович; капитан Зверев Дмитрий Андреевич; старший лейтенант Плотников Родион Сергеевич; старший лейтенант Игнатьев Никита Викторович; старший лейтенант Соколенко Максим Викторович; лейтенант Перекрест Вадим Олегович

- отметили в ГУР.

Экипаж еще одного российского самолета, как сообщается, устанавливается.

Удар рф по Комышувахе стал одним из самых масштабных за время российского вторжения: в области трехдневный траур03.11.26, 11:34 • 5260 просмотров

Юлия Шрамко

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