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Financial Times

Число погибших после авиаудара рф по Комышувахе возросло до 55

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Российский авиаудар по Комышувахе 2 ноября унес жизни 55 человек. Спасатели продолжают поиск погибших под завалами.

Число погибших после авиаудара рф по Комышувахе возросло до 55

Число погибших в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожского района 2 ноября возросло до 55 человек. Об этом сообщили в ГСЧС Украины 7 ноября, пишет УНН.  

Число погибших в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожского района 2 ноября возросло до 55 человек

- сообщили в ГСЧС.

За минувшие сутки "в ходе проведения поисковых работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела и останки еще 9 погибших людей".

Несмотря на сложные условия и постоянную угрозу повторных вражеских ударов, спасатели и кинологи ГСЧС продолжают разбирать разрушенные конструкции и обследовать территорию в поисках тел погибших.

Дополнение

2 ноября россияне атаковали поселок Камышеваха в Запорожской области, применив управляемые авиабомбы. В результате вражеских ударов повреждены помещения образовательного учреждения, хозяйственная постройка, транспортные средства. В прокуратуре сообщали, что под завалами находятся люди. 

Как сообщал и. о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, враг коварно атаковал поселок именно в тот момент, когда люди получали гуманитарную помощь в центре громады. Это была прицельная комбинированная атака. россияне нанесли не менее девяти ударов. Сначала сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500. Затем применили ФАБ-3000. ФАБ-3000 — это трехтонная авиабомба, содержащая почти полторы тонны взрывчатки. Такое оружие используют для разрушения мощных бетонных укреплений и бункеров. После прямого попадания бетонная конструкция подземного центра обрушилась. В тот момент там находились обычные люди. Они пришли за помощью. 

Подземное пространство, по которому россияне нанесли удар, использовалось не как центр жизнеспособности громады, а как пункт выдачи гуманитарной помощи местным жителям. До февраля 2026 года здесь работала "подземная" школа. Однако с февраля учебный процесс в этом пространстве прекратили, и дети больше не посещали его для обучения.

Удар рф по Комышувахе стал одним из самых масштабных за время российского вторжения: в области трехдневный траур03.11.26, 11:34 • 5256 просмотров

Юлия Шрамко

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