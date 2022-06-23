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В Киеве во время войны запретили салюты и гонять на авто без глушителя

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Киевсовет сегодня принял решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков и передвижения автомобилей без глушителя в столице, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН

Цитата

"Сегодня мы приняли решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков в Киеве. Но передвижение по городу автомобилей без глушителя", - сообщил Кличко в Telegram.

Детали

Мэр столицы заметил, что несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, "но видим, что не все ведут себя адекватно". "В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность", - считает Кличко.

Так, первое решение предусматривает, что на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории города Киева запрещена реализация (продажа, торговля) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.

Второе решение предусматривает запрет движения по столице транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямотоком" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до момента прекращения или отмены действия правового режима военного положения на всей территории Украины.

Дополнение

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов издал отдельное поручение о соблюдении режима тишины в Киеве, что предусматривает запрет салютов, громкого пения и музыки.

Украинские Национальные Новости

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