Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
11:01 • 2240 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 4432 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 7796 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 6920 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
05:52 • 11756 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 21216 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 41629 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 37367 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 47983 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 24742 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.8м/с
68%
741мм
Популярные новости
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 18253 просмотра
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине22 августа, 02:43 • 18180 просмотра
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto22 августа, 03:12 • 15297 просмотра
Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине22 августа, 04:16 • 6636 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 8364 просмотра
публикации
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 2254 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 41637 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 13492 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 47984 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 134994 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 1740 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 18390 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 85813 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 79128 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 76945 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Доллар США
Лекарственные средства
Криптовалюта

Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно

Киев • УНН

 • 2292 просмотра

Стилистка Екатерина Антощук рассказала о главных модных трендах осени 2025 года, включая кардиганы, юбки до колена и замшевые куртки. Она также назвала актуальные цвета, принты и лайфхаки для создания стильного образа.

Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно

Осень 2025 года диктует свои правила стиля: идеальный баланс между комфортом и элегантностью. Теплые природные цвета, анималистические принты и акценты на талии помогут выглядеть современно и стильно даже в прохладное время года. Об этом журналисту УНН рассказала стилист Екатерина Антощук и дала советы, как носить тренды и выглядеть дорого.

Популярные фасоны и силуэты сезона

По словам специалиста, кардиганы с застежкой "до горла" - главный тренд осени-зимы 2025 года.

Их носят в многослойности или как самостоятельный акцент: можно застегнуть только верхнюю пуговицу для вытянутого силуэта. Можно подчеркнуть талию, заправив в джинсы, или даже надеть наоборот, с застежкой на спине

 - советует Екатерина.

Но подчеркивает: главное - выбирать однотонные модели без принта, чтобы они легко сочетались с другими вещами.

Также в тренде юбки длиной до колена, однако только из плотных тканей – кожа, замша, тяжелый хлопок или шерсть.

Лучше выбрать простую форму "трапеция" в сочетании с сапогами с широким голенищем

- добавляет специалист по стилю.

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов02.05.25, 09:22 • 72633 просмотра

Модные материалы и ткани для осеннего гардероба

Этой осенью замша снова в моде - особенно куртки. Лучше всего они смотрятся с джинсами, водолазками и в многослойных образах. В тренде укороченные модели на пуговицах с воротником, как у рубашки

- рассказывает Екатерина.

Также по ее словам - в моде легкие прозрачные  джемперы в светлых оттенках, которые создают эффект "облачка" на плечах. Кроме этого осенью-2025 в тренде спортивные нейлоновые куртки.

Простые, однотонные, чаще в минималистичных цветах. Их легко носить как в спортивных комплектах с кроссовками, так и создавать контраст с джинсами или даже каблуками. Самое актуальное сочетание - с юбками разной длины и формы, где спорт встречается с женственностью

- объясняет стилист.

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов02.05.25, 21:47 • 50259 просмотров

Главные цвета и оттенки этой осени

Осенью и зимой 2025–2026 годов, говорит эксперт, в палитре много теплых природных цветов: различные оттенки коричневого, бронзово-оранжевый, винный и насыщенные красные, напоминающие закат или пряные специи. Наряду с ними – "актуальные сложные синие и зеленые оттенки, которые выглядят элегантно и свежо в сочетаниях".

Модными будут лемонграсс, сине-лавандовый, оранжево-розовый и глубокий фиолетовый с винтажным подтоном. Трендовый оттенок осени 2025 Lemon Grass — это не тот цвет, который стоит использовать в тотал-луке. Он раскрывается тоньше в небольших акцентах. Вместо белого он может стать мягкой базой: в рубашках или платьях придает ту же свежесть, но с природным теплом

- советует Екатерина.

Она говорит, что в сочетании с глубоким бордо или графитовым серым оттенок он будет выглядеть очень свежо и интеллигентно, а с шоколадным или винным - добавит глубины и драматичности.

Покупая верхнюю одежду лучше вкладываться в коричневые оттенки. Он выглядит дороже, элегантнее, чем чистый черный. И даже по психологическим качествам он более уютный и согревающий. Чего так не хватает в холодное время года. И с ним получаются более гармоничные сочетания

- рассказывает специалист по стилю.

Она объясняет это тем, что мы вдохновляемся природой, а в природе чисто черного цвета нет. 

Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20.08.25, 15:45 • 79149 просмотров

Актуальные принты и узоры

По словам Екатерины, актуальными принтами в осеннем сезоне 2025 станут анималистические принты "леопард", "змея", "корова" - как акцент в классических образах.

К тому же, снова актуальна клетка - от базовой до "продвинутой". Как советует эксперт, можно заменить "предсказуемую" шотландку на нежную серо-белую воздушную клетку. Также трендом будут плащи в клетку.

Женственность, элегантность, изящество - этот тренд невероятно популярен в 2025 году. Теперь талию подчеркиваем не только в платьях, но и в жакетах, рубашках и даже в свитерах

- добавляет эксперт.

Как носить тренды и выглядеть дорого. Стильные лайфхаки

Пиджаки свободного кроя - оверсайз уступают место приталенным пиджакам с выразительной талией, складками и даже басками. Они делают образ изящным и стильным. Ремни, пояса, шнуры - добавьте их поверх жакета, рубашки или трикотажного кардигана. Простая деталь - и силуэт моментально становится изящнее!

– подчеркивает Екатерина.

Кроме этого она советует использовать брошь вместо пояса, которая создает стильную драпировку на талии. Такой прием прекрасно работает на свитерах, футболках и даже платьях, говорит она. "Даже если вы любите оверсайз, а он остается с нами, не бойтесь экспериментировать с акцентами на талию. Главное новое правило - не обтягиваться, а только дать направление на талию, оставляя свободу телу, образуя при этом красивый свободный приталенный силуэт!" - подчеркивает Екатерина.

Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?12.06.24, 14:13 • 119514 просмотров

Алена Уткина

КультураЛайфхакипубликации