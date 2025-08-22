Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно

Осень 2025 года диктует свои правила стиля: идеальный баланс между комфортом и элегантностью. Теплые природные цвета, анималистические принты и акценты на талии помогут выглядеть современно и стильно даже в прохладное время года. Об этом журналисту УНН рассказала стилист Екатерина Антощук и дала советы, как носить тренды и выглядеть дорого.

Популярные фасоны и силуэты сезона

По словам специалиста, кардиганы с застежкой "до горла" - главный тренд осени-зимы 2025 года.

Их носят в многослойности или как самостоятельный акцент: можно застегнуть только верхнюю пуговицу для вытянутого силуэта. Можно подчеркнуть талию, заправив в джинсы, или даже надеть наоборот, с застежкой на спине - советует Екатерина.

Но подчеркивает: главное - выбирать однотонные модели без принта, чтобы они легко сочетались с другими вещами.

Также в тренде юбки длиной до колена, однако только из плотных тканей – кожа, замша, тяжелый хлопок или шерсть.

Лучше выбрать простую форму "трапеция" в сочетании с сапогами с широким голенищем - добавляет специалист по стилю.

Модные материалы и ткани для осеннего гардероба

Этой осенью замша снова в моде - особенно куртки. Лучше всего они смотрятся с джинсами, водолазками и в многослойных образах. В тренде укороченные модели на пуговицах с воротником, как у рубашки - рассказывает Екатерина.

Также по ее словам - в моде легкие прозрачные джемперы в светлых оттенках, которые создают эффект "облачка" на плечах. Кроме этого осенью-2025 в тренде спортивные нейлоновые куртки.

Простые, однотонные, чаще в минималистичных цветах. Их легко носить как в спортивных комплектах с кроссовками, так и создавать контраст с джинсами или даже каблуками. Самое актуальное сочетание - с юбками разной длины и формы, где спорт встречается с женственностью - объясняет стилист.

Главные цвета и оттенки этой осени

Осенью и зимой 2025–2026 годов, говорит эксперт, в палитре много теплых природных цветов: различные оттенки коричневого, бронзово-оранжевый, винный и насыщенные красные, напоминающие закат или пряные специи. Наряду с ними – "актуальные сложные синие и зеленые оттенки, которые выглядят элегантно и свежо в сочетаниях".

Модными будут лемонграсс, сине-лавандовый, оранжево-розовый и глубокий фиолетовый с винтажным подтоном. Трендовый оттенок осени 2025 Lemon Grass — это не тот цвет, который стоит использовать в тотал-луке. Он раскрывается тоньше в небольших акцентах. Вместо белого он может стать мягкой базой: в рубашках или платьях придает ту же свежесть, но с природным теплом - советует Екатерина.

Она говорит, что в сочетании с глубоким бордо или графитовым серым оттенок он будет выглядеть очень свежо и интеллигентно, а с шоколадным или винным - добавит глубины и драматичности.

Покупая верхнюю одежду лучше вкладываться в коричневые оттенки. Он выглядит дороже, элегантнее, чем чистый черный. И даже по психологическим качествам он более уютный и согревающий. Чего так не хватает в холодное время года. И с ним получаются более гармоничные сочетания - рассказывает специалист по стилю.

Она объясняет это тем, что мы вдохновляемся природой, а в природе чисто черного цвета нет.

Актуальные принты и узоры

По словам Екатерины, актуальными принтами в осеннем сезоне 2025 станут анималистические принты "леопард", "змея", "корова" - как акцент в классических образах.

К тому же, снова актуальна клетка - от базовой до "продвинутой". Как советует эксперт, можно заменить "предсказуемую" шотландку на нежную серо-белую воздушную клетку. Также трендом будут плащи в клетку.

Женственность, элегантность, изящество - этот тренд невероятно популярен в 2025 году. Теперь талию подчеркиваем не только в платьях, но и в жакетах, рубашках и даже в свитерах - добавляет эксперт.

Как носить тренды и выглядеть дорого. Стильные лайфхаки

Пиджаки свободного кроя - оверсайз уступают место приталенным пиджакам с выразительной талией, складками и даже басками. Они делают образ изящным и стильным. Ремни, пояса, шнуры - добавьте их поверх жакета, рубашки или трикотажного кардигана. Простая деталь - и силуэт моментально становится изящнее! – подчеркивает Екатерина.

Кроме этого она советует использовать брошь вместо пояса, которая создает стильную драпировку на талии. Такой прием прекрасно работает на свитерах, футболках и даже платьях, говорит она. "Даже если вы любите оверсайз, а он остается с нами, не бойтесь экспериментировать с акцентами на талию. Главное новое правило - не обтягиваться, а только дать направление на талию, оставляя свободу телу, образуя при этом красивый свободный приталенный силуэт!" - подчеркивает Екатерина.

