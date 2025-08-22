Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно
Стилистка Екатерина Антощук рассказала о главных модных трендах осени 2025 года, включая кардиганы, юбки до колена и замшевые куртки. Она также назвала актуальные цвета, принты и лайфхаки для создания стильного образа.
Осень 2025 года диктует свои правила стиля: идеальный баланс между комфортом и элегантностью. Теплые природные цвета, анималистические принты и акценты на талии помогут выглядеть современно и стильно даже в прохладное время года. Об этом журналисту УНН рассказала стилист Екатерина Антощук и дала советы, как носить тренды и выглядеть дорого.
Популярные фасоны и силуэты сезона
По словам специалиста, кардиганы с застежкой "до горла" - главный тренд осени-зимы 2025 года.
Их носят в многослойности или как самостоятельный акцент: можно застегнуть только верхнюю пуговицу для вытянутого силуэта. Можно подчеркнуть талию, заправив в джинсы, или даже надеть наоборот, с застежкой на спине
Но подчеркивает: главное - выбирать однотонные модели без принта, чтобы они легко сочетались с другими вещами.
Также в тренде юбки длиной до колена, однако только из плотных тканей – кожа, замша, тяжелый хлопок или шерсть.
Лучше выбрать простую форму "трапеция" в сочетании с сапогами с широким голенищем
Модные материалы и ткани для осеннего гардероба
Этой осенью замша снова в моде - особенно куртки. Лучше всего они смотрятся с джинсами, водолазками и в многослойных образах. В тренде укороченные модели на пуговицах с воротником, как у рубашки
Также по ее словам - в моде легкие прозрачные джемперы в светлых оттенках, которые создают эффект "облачка" на плечах. Кроме этого осенью-2025 в тренде спортивные нейлоновые куртки.
Простые, однотонные, чаще в минималистичных цветах. Их легко носить как в спортивных комплектах с кроссовками, так и создавать контраст с джинсами или даже каблуками. Самое актуальное сочетание - с юбками разной длины и формы, где спорт встречается с женственностью
Главные цвета и оттенки этой осени
Осенью и зимой 2025–2026 годов, говорит эксперт, в палитре много теплых природных цветов: различные оттенки коричневого, бронзово-оранжевый, винный и насыщенные красные, напоминающие закат или пряные специи. Наряду с ними – "актуальные сложные синие и зеленые оттенки, которые выглядят элегантно и свежо в сочетаниях".
Модными будут лемонграсс, сине-лавандовый, оранжево-розовый и глубокий фиолетовый с винтажным подтоном. Трендовый оттенок осени 2025 Lemon Grass — это не тот цвет, который стоит использовать в тотал-луке. Он раскрывается тоньше в небольших акцентах. Вместо белого он может стать мягкой базой: в рубашках или платьях придает ту же свежесть, но с природным теплом
Она говорит, что в сочетании с глубоким бордо или графитовым серым оттенок он будет выглядеть очень свежо и интеллигентно, а с шоколадным или винным - добавит глубины и драматичности.
Покупая верхнюю одежду лучше вкладываться в коричневые оттенки. Он выглядит дороже, элегантнее, чем чистый черный. И даже по психологическим качествам он более уютный и согревающий. Чего так не хватает в холодное время года. И с ним получаются более гармоничные сочетания
Она объясняет это тем, что мы вдохновляемся природой, а в природе чисто черного цвета нет.
Актуальные принты и узоры
По словам Екатерины, актуальными принтами в осеннем сезоне 2025 станут анималистические принты "леопард", "змея", "корова" - как акцент в классических образах.
К тому же, снова актуальна клетка - от базовой до "продвинутой". Как советует эксперт, можно заменить "предсказуемую" шотландку на нежную серо-белую воздушную клетку. Также трендом будут плащи в клетку.
Женственность, элегантность, изящество - этот тренд невероятно популярен в 2025 году. Теперь талию подчеркиваем не только в платьях, но и в жакетах, рубашках и даже в свитерах
Как носить тренды и выглядеть дорого. Стильные лайфхаки
Пиджаки свободного кроя - оверсайз уступают место приталенным пиджакам с выразительной талией, складками и даже басками. Они делают образ изящным и стильным. Ремни, пояса, шнуры - добавьте их поверх жакета, рубашки или трикотажного кардигана. Простая деталь - и силуэт моментально становится изящнее!
Кроме этого она советует использовать брошь вместо пояса, которая создает стильную драпировку на талии. Такой прием прекрасно работает на свитерах, футболках и даже платьях, говорит она. "Даже если вы любите оверсайз, а он остается с нами, не бойтесь экспериментировать с акцентами на талию. Главное новое правило - не обтягиваться, а только дать направление на талию, оставляя свободу телу, образуя при этом красивый свободный приталенный силуэт!" - подчеркивает Екатерина.
