Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором

Эксклюзив
11:22 • 10342 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 11880 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 22667 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 92219 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 37561 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 38134 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 37735 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 161151 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 138625 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 122115 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Спецпредставитель Трампа Виткофф утверждает, что русские "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
08:52 • 18603 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 10310 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 22620 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 161097 просмотра
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Модный дом Valentino объявил Риккардо Беллини новым генеральным директором с 1 сентября. Он покидает пост управляющего директора Mayhoola for Investments.

Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Предоставлено Valentino

Итальянский модный дом Valentino объявил, что с 1 сентября генеральным директором бренда станет Риккардо Беллини. Он покидает пост управляющего директора материнской компании Mayhoola for Investments, чтобы поддержать стратегическое развитие дома вместе с креативным директором Алессандро Микеле, пишет Vogue Business, передает УНН.

Детали

"Риккардо Беллини стал новым генеральным директором Valentino", - объявил римский модный дом в среду.

Его назначение, как указано, вступает в силу 1 сентября.

"Беллини уйдет с поста управляющего директора Mayhoola for Investments, материнской компании Valentino и Balmain, и, как стало известно, эта должность будет заморожена", - говорится в публикации.

"С назначением Риккардо мы ускоряем развитие Valentino. Я знаю его большой опыт в сфере роскоши, стратегическую проницательность и проверенные лидерские качества, которые - вместе с мощным творческим видением Алессандро Микеле - будут двигать дом вперед и усиливать его уникальную идентичность", - заявил Рашид Мохамед Рашид, глава правления Valentino.

"Для меня большая честь присоединиться к Valentino, культовому дому, который сочетает необычайное наследие и мастерство с уникальным творческим стилем. Я с нетерпением жду сотрудничества с Алессандро Микеле и исключительными командами Valentino, чтобы отметить вневременные ценности дома, создавая его следующую главу", - сказал Беллини.

Дополнение

Якопо Вентурини покинул пост генерального директора Valentino 13 августа по "личным причинам". Новый генеральный директор имеет опыт работы с известными дизайнерами: с 2017 по 2019 год он возглавлял Maison Margiela, сотрудничая с Джоном Гальяно, а с 2019 по 2023 год руководил Chloé.

Под его руководством бренд прошел период пандемии Covid, отменил вторую линию See by Chloé и привлек Габриэлу Херст на должность креативного директора, которая в 2021 году представила свою первую коллекцию. При поддержке Беллини Chloé получила статус B Corp в октябре 2021 года, а в 2023 году бренд назначил нового креативного директора Чемену Камали из Saint Laurent. Риккардо присоединился к Mayhoola в январе 2025 года.

Ранние коллекции нынешнего креативного директора модного дома Алессандро Микеле, представленные на весенне-летнем сезоне 2025 года, еще не принесли ожидаемого коммерческого успеха, а рынок роскошной одежды остается непростым: в 2024 году продажи Valentino упали на 2% до 1,31 млрд евро, а EBITDA снизилась на 22% - до 246 млн евро.

Помимо внутренних вызовов, Беллини придется руководить переходом Valentino к компании Kering, которая приобрела 30% акций бренда в 2023 году и сможет выкупить полностью до 2028 года.

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Алена Уткина

Новости МираУНН Lite