Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором

Предоставлено Valentino

Итальянский модный дом Valentino объявил, что с 1 сентября генеральным директором бренда станет Риккардо Беллини. Он покидает пост управляющего директора материнской компании Mayhoola for Investments, чтобы поддержать стратегическое развитие дома вместе с креативным директором Алессандро Микеле, пишет Vogue Business, передает УНН.

Детали

"Риккардо Беллини стал новым генеральным директором Valentino", - объявил римский модный дом в среду.

Его назначение, как указано, вступает в силу 1 сентября.

"Беллини уйдет с поста управляющего директора Mayhoola for Investments, материнской компании Valentino и Balmain, и, как стало известно, эта должность будет заморожена", - говорится в публикации.

"С назначением Риккардо мы ускоряем развитие Valentino. Я знаю его большой опыт в сфере роскоши, стратегическую проницательность и проверенные лидерские качества, которые - вместе с мощным творческим видением Алессандро Микеле - будут двигать дом вперед и усиливать его уникальную идентичность", - заявил Рашид Мохамед Рашид, глава правления Valentino.

"Для меня большая честь присоединиться к Valentino, культовому дому, который сочетает необычайное наследие и мастерство с уникальным творческим стилем. Я с нетерпением жду сотрудничества с Алессандро Микеле и исключительными командами Valentino, чтобы отметить вневременные ценности дома, создавая его следующую главу", - сказал Беллини.

Дополнение

Якопо Вентурини покинул пост генерального директора Valentino 13 августа по "личным причинам". Новый генеральный директор имеет опыт работы с известными дизайнерами: с 2017 по 2019 год он возглавлял Maison Margiela, сотрудничая с Джоном Гальяно, а с 2019 по 2023 год руководил Chloé.

Под его руководством бренд прошел период пандемии Covid, отменил вторую линию See by Chloé и привлек Габриэлу Херст на должность креативного директора, которая в 2021 году представила свою первую коллекцию. При поддержке Беллини Chloé получила статус B Corp в октябре 2021 года, а в 2023 году бренд назначил нового креативного директора Чемену Камали из Saint Laurent. Риккардо присоединился к Mayhoola в январе 2025 года.

Ранние коллекции нынешнего креативного директора модного дома Алессандро Микеле, представленные на весенне-летнем сезоне 2025 года, еще не принесли ожидаемого коммерческого успеха, а рынок роскошной одежды остается непростым: в 2024 году продажи Valentino упали на 2% до 1,31 млрд евро, а EBITDA снизилась на 22% - до 246 млн евро.

Помимо внутренних вызовов, Беллини придется руководить переходом Valentino к компании Kering, которая приобрела 30% акций бренда в 2023 году и сможет выкупить полностью до 2028 года.

