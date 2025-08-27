Спека повертається: де сьогодні очікувати дощі та підвищення температури

$41.430.15
26 серпня, 17:12 • 39645 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 74398 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 49862 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
26 серпня, 12:42 • 113337 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 139240 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
26 серпня, 11:32 • 137721 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
26 серпня, 11:23 • 56266 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152679 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63404 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
25 серпня, 15:56 • 56696 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 17:12 • 39664 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 41016 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 12:42 • 113366 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
26 серпня, 11:32 • 137740 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 168929 перегляди
Спека повертається: де сьогодні очікувати дощі та підвищення температури

Київ • УНН

 • 32 перегляди

27 серпня в Україні очікується зміна погоди: більшість областей без опадів, температура повітря зростатиме. Лише на Чернігівщині та Сумщині місцями можливий короткочасний дощ.

Спека повертається: де сьогодні очікувати дощі та підвищення температури

У середу, 27 серпня, погода в Україні почне змінюватися. Дощів у більшості областей не очікується, а температура повітря зростатиме. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За даними синоптиків, сьогодні день мине без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині місцями пройде короткочасний дощ.

Вітер буде південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень складе 19-24 тепла. На півдні країни тепліше – вдень +23-28.

На Київщині сьогодні без опадів, вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 19-24°.

У Києві вдень повітря прогріється до 21-23°.

Нагадаємо

27 серпня відзначають День українського сала, започаткований у 2015 році, та Національний день любителів бананів. Також цього дня святкують Всесвітній день гри "Камінь, ножиці, папір" та Міжнародний день боксу, перенесений на 27 серпня у 2019 році.

Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня 25.08.25, 08:07 • 233270 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Сумська область
Київська область
Чернігівська область
Україна
Київ