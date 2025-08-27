Спека повертається: де сьогодні очікувати дощі та підвищення температури

У середу, 27 серпня, погода в Україні почне змінюватися. Дощів у більшості областей не очікується, а температура повітря зростатиме. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За даними синоптиків, сьогодні день мине без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині місцями пройде короткочасний дощ.

Вітер буде південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень складе 19-24 тепла. На півдні країни тепліше – вдень +23-28.

На Київщині сьогодні без опадів, вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 19-24°.

У Києві вдень повітря прогріється до 21-23°.

Нагадаємо

27 серпня відзначають День українського сала, започаткований у 2015 році, та Національний день любителів бананів. Також цього дня святкують Всесвітній день гри "Камінь, ножиці, папір" та Міжнародний день боксу, перенесений на 27 серпня у 2019 році.

Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня