Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 39715 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 74500 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 49920 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 113414 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 139286 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 137772 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 56283 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152691 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63416 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56711 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Жара возвращается: где сегодня ожидать дожди и повышение температуры

Киев • УНН

 • 50 просмотра

27 августа в Украине ожидается изменение погоды: большинство областей без осадков, температура воздуха будет расти. Только на Черниговщине и Сумщине местами возможен кратковременный дождь.

Жара возвращается: где сегодня ожидать дожди и повышение температуры

В среду, 27 августа, погода в Украине начнет меняться. Дождей в большинстве областей не ожидается, а температура воздуха будет расти. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, сегодня день пройдет без осадков, лишь на Черниговщине и Сумщине местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер будет юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем составит 19-24 тепла. На юге страны теплее – днем +23-28.

На Киевщине сегодня без осадков, ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 19-24°.

В Киеве днем воздух прогреется до 21-23°.

Напомним

27 августа отмечают День украинского сала, учрежденный в 2015 году, и Национальный день любителей бананов. Также в этот день празднуют Всемирный день игры "Камень, ножницы, бумага" и Международный день бокса, перенесенный на 27 августа в 2019 году.

