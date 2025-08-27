Жара возвращается: где сегодня ожидать дожди и повышение температуры
27 августа в Украине ожидается изменение погоды: большинство областей без осадков, температура воздуха будет расти. Только на Черниговщине и Сумщине местами возможен кратковременный дождь.
В среду, 27 августа, погода в Украине начнет меняться. Дождей в большинстве областей не ожидается, а температура воздуха будет расти. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По данным синоптиков, сегодня день пройдет без осадков, лишь на Черниговщине и Сумщине местами пройдет кратковременный дождь.
Ветер будет юго-западный, западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем составит 19-24 тепла. На юге страны теплее – днем +23-28.
На Киевщине сегодня без осадков, ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 19-24°.
В Киеве днем воздух прогреется до 21-23°.
Напомним
27 августа отмечают День украинского сала, учрежденный в 2015 году, и Национальный день любителей бананов. Также в этот день празднуют Всемирный день игры "Камень, ножницы, бумага" и Международный день бокса, перенесенный на 27 августа в 2019 году.
