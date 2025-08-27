$41.400.03
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 10204 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 15617 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 87046 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 59482 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 128942 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 146542 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 148145 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58374 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153822 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
До України йде серпнева спека, метеорологиня вказала, де очікувати до +34

Київ • УНН

 • 70 перегляди

28 серпня антициклон Mareike визначатиме погоду в Україні, приносячи суху та сонячну погоду з поступовим підвищенням температури. Справжня спека до +34 градусів очікується з п'ятниці та триватиме до кінця літа.

До України йде серпнева спека, метеорологиня вказала, де очікувати до +34

У четвер 28 серпня майже по всій території України погоду визначатиме антициклон Mareike. Очікується суха та сонячна погода з поступовим підвищенням температури. Вітер змінить напрямок на південний і південно-східний, це принесе відчутне потепління. Про це повідомила метеорологиня Наталка Діденко, пише УНН.

Деталі

28 серпня у більшості регіонів України прогнозується +25…+29 градусів, місцями на заході та півдні стовпчики термометрів піднімуться до +30. Прохолодніше буде на Сумщині та Чернігівщині – близько +20…+23 градусів. У Києві синоптики очікують суху та сонячну погоду з комфортними +25 градусами.

Карта циклонів та антициклонів над Європою
Карта циклонів та антициклонів над Європою

Як повідомила Діденко, справжня спека прийде у всі регіони країни у п'ятницю та триватиме до кінця літа, у більшості областей температура сягатиме +28…+32 градусів, а на півдні та сході місцями підніметься до +32…+34.

Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня 25.08.25, 09:07 • 233753 перегляди

Тільки після 4 вересня у більшості регіонів очікується послаблення спекотної погоди, а для південних областей – ближче до 7–8 вересня.

Попередній прогноз на 1 вересня обіцяє переважно суху погоду. Лише у західних областях можливі короткі локальні дощі. Температурний фон залишатиметься високим: на заході та півночі очікується +26…+29, у центрі та на півдні – +28…+33, на сході — до +32…+35 градусів.

Нагадаємо

27 серпня в Україні очікується зміна погоди: більшість областей без опадів, температура повітря зростатиме. Лише на Чернігівщині та Сумщині місцями можливий короткочасний дощ.

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Місяць
Гороскоп
Сумська область
Чернігівська область
Україна
Київ