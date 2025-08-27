До України йде серпнева спека, метеорологиня вказала, де очікувати до +34

У четвер 28 серпня майже по всій території України погоду визначатиме антициклон Mareike. Очікується суха та сонячна погода з поступовим підвищенням температури. Вітер змінить напрямок на південний і південно-східний, це принесе відчутне потепління. Про це повідомила метеорологиня Наталка Діденко, пише УНН.

Деталі

28 серпня у більшості регіонів України прогнозується +25…+29 градусів, місцями на заході та півдні стовпчики термометрів піднімуться до +30. Прохолодніше буде на Сумщині та Чернігівщині – близько +20…+23 градусів. У Києві синоптики очікують суху та сонячну погоду з комфортними +25 градусами.

Карта циклонів та антициклонів над Європою

Як повідомила Діденко, справжня спека прийде у всі регіони країни у п'ятницю та триватиме до кінця літа, у більшості областей температура сягатиме +28…+32 градусів, а на півдні та сході місцями підніметься до +32…+34.

Тільки після 4 вересня у більшості регіонів очікується послаблення спекотної погоди, а для південних областей – ближче до 7–8 вересня.

Попередній прогноз на 1 вересня обіцяє переважно суху погоду. Лише у західних областях можливі короткі локальні дощі. Температурний фон залишатиметься високим: на заході та півночі очікується +26…+29, у центрі та на півдні – +28…+33, на сході — до +32…+35 градусів.

Нагадаємо

27 серпня в Україні очікується зміна погоди: більшість областей без опадів, температура повітря зростатиме. Лише на Чернігівщині та Сумщині місцями можливий короткочасний дощ.