Самый прохладный день недели: какой будет погода в Украине 26 августа
Киев • УНН
26 августа в Украине ожидается облачная погода с кратковременными дождями и грозами в некоторых областях. Температура воздуха будет колебаться от 15° до 26° тепла.
Сегодня, 26 августа, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых областях – кратковременный дождь. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Во вторник, 26 августа синоптики прогнозируют в северной части, днем и в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков.
Температура воздуха в западных и северных областях днем 15-20°; на остальной территории ожидается 21-26°.
Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, днем на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве в течение дня столбики термометров покажут осенние +14°...+17°. Ожидается облачная погода с прояснениями, днем пройдет дождь.
Напомним
Неделя 25-31 августа 2025 года обещает быть продуктивной благодаря растущей Луне и отсутствию ретроградности планет. Однако, первая половина недели потребует осторожности в любовных и финансовых вопросах из-за оппозиции Венеры с Плутоном.
