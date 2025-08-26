$41.280.07
Эксклюзив
25 августа
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа
Самый прохладный день недели: какой будет погода в Украине 26 августа

Киев • УНН

 • 64 просмотра

26 августа в Украине ожидается облачная погода с кратковременными дождями и грозами в некоторых областях. Температура воздуха будет колебаться от 15° до 26° тепла.

Самый прохладный день недели: какой будет погода в Украине 26 августа

Сегодня, 26 августа, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых областях – кратковременный дождь. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Во вторник, 26 августа синоптики прогнозируют в северной части, днем и в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха в западных и северных областях днем 15-20°; на остальной территории ожидается 21-26°.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, днем на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в течение дня столбики термометров покажут осенние +14°...+17°. Ожидается облачная погода с прояснениями, днем пройдет дождь.

Напомним

Неделя 25-31 августа 2025 года обещает быть продуктивной благодаря растущей Луне и отсутствию ретроградности планет. Однако, первая половина недели потребует осторожности в любовных и финансовых вопросах из-за оппозиции Венеры с Плутоном.

День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26.08.25

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Луна
Гороскоп
Черкасская область
Харьковская область
Полтавская область
Украина
Киев