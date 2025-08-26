День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа

$41.280.07
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 12276 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 89325 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 62063 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 61905 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 184397 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 178672 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 69160 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 66940 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 66599 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51801 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 78771 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 89325 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 184397 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 178672 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 136279 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Сегодня, 26 августа, отмечают Международный день актера, День музыкальной йоги, Международный день собак и День туалетной бумаги. Последний изобрели в Китае еще во II веке.

День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа

Сегодня, 26 августа, отмечается День музыкальной йоги и Международный день актера. Кроме того, в этот день особо чествуют наших четвероногих друзей – собак, пишет УНН.

День музыкальной йоги

Достоверно происхождение этого праздника неизвестно. Вполне вероятно, что его инициировал кто-то, кто занимался йогическими практиками. Возможно, учитель, который заметил прекрасные результаты, достигаемые на его занятиях под влиянием музыки.

Международный день актера

Этот день посвящен чествованию актеров во всем мире. Актеры были неотъемлемой частью человеческой истории, рассказывая истории о любви, трагедиях и всем, что находится между ними, вдохновляя воображение миллионов зрителей.

День туалетной бумаги

Первая туалетная бумага была создана в Китае еще во II веке. В эпоху Средневековья в Поднебесной империи ее уже производили в промышленных масштабах. В Европе о таком изобретении узнали только в XIV веке благодаря Марко Поло, который первым добрался до Китая. Сегодня это, без преувеличений, одно из самых незаменимых изобретений человечества.

Международный день собак

Жизнь людей тесно связана с домашними животными. И одну из самых крепких связей мы имеем с собаками. Эти удивительные создания действительно отличаются среди всех других необычайным умом, чувствительностью и отвагой. Они прекрасно выполняют функции личных защитников, поводырей для людей с особыми потребностями, помогают правоохранителям, спасателям, медикам, при этом остаются верными и бескорыстными.

