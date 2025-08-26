День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа
Сегодня, 26 августа, отмечают Международный день актера, День музыкальной йоги, Международный день собак и День туалетной бумаги. Последний изобрели в Китае еще во II веке.
День музыкальной йоги
Достоверно происхождение этого праздника неизвестно. Вполне вероятно, что его инициировал кто-то, кто занимался йогическими практиками. Возможно, учитель, который заметил прекрасные результаты, достигаемые на его занятиях под влиянием музыки.
Международный день актера
Этот день посвящен чествованию актеров во всем мире. Актеры были неотъемлемой частью человеческой истории, рассказывая истории о любви, трагедиях и всем, что находится между ними, вдохновляя воображение миллионов зрителей.
День туалетной бумаги
Первая туалетная бумага была создана в Китае еще во II веке. В эпоху Средневековья в Поднебесной империи ее уже производили в промышленных масштабах. В Европе о таком изобретении узнали только в XIV веке благодаря Марко Поло, который первым добрался до Китая. Сегодня это, без преувеличений, одно из самых незаменимых изобретений человечества.
Международный день собак
Жизнь людей тесно связана с домашними животными. И одну из самых крепких связей мы имеем с собаками. Эти удивительные создания действительно отличаются среди всех других необычайным умом, чувствительностью и отвагой. Они прекрасно выполняют функции личных защитников, поводырей для людей с особыми потребностями, помогают правоохранителям, спасателям, медикам, при этом остаются верными и бескорыстными.
