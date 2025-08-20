Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу

$41.360.10
Эксклюзив
06:54 • 6270 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 10610 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 13586 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 112247 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 100180 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 95379 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 37543 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 100332 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74725 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 87176 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
Заповедные земли на Волыни "ушли с молотка" за бесценок: ГБР разоблачило топ-чиновника Госгеокадастра
19 августа, 22:19
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС
20 августа, 00:13
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь
02:28
Шмыгаль посетил Харьковскую область и встретился с военными: что известно
02:29
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»
02:53
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 112278 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 100203 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 95395 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 74376 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 57266 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Каролин Ливитт
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Великобритания
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 290 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 21692 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 57114 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 120476 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 71581 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Шахед-136
Доллар США
Фокс Ньюс

Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Вена выбрана городом-хозяином Евровидения-2026, которое пройдет в "Винер Штадтхалле". Это стало возможным благодаря победе представителя Австрии Джея Джея на конкурсе 2025 года.

Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу

Австрийская столица готовится принять одно из самых ярких музыкальных событий мира - Евровидение-2026. Как сообщил общественный вещатель ÖRF, Вена победила в конкуренции с Инсбруком и в третий раз в истории станет хозяином песенного конкурса после 1967 и 2015 годов. Об этом информирует DW, пишет УНН.

Детали

Право на проведение юбилейного, 70-го по счету фестиваля, Австрия получила благодаря победе своего представителя Джей Джея на конкурсе 2025 года с песней Wasted Love. Главная сцена музыкального шоу разместится в "Винер Штадтхалле" - крупнейшей крытой арене Вены.

От первого Евровидения в Лугано (1955) конкурс вырос до одного из самых популярных музыкальных фестивалей мира, ежегодно собирая сотни миллионов зрителей. Он стал стартовой площадкой для таких легенд, как ABBA, Селин Дион и Оливия Ньютон-Джон. Только прошлогодний финал в Базеле посмотрели более 166 миллионов человек в прямом эфире.

Конкурс известен не только музыкой, но и зрелищными постановками, костюмами и декорациями. В то же время он неоднократно становился объектом споров – от политических подтекстов выступлений до участия стран, которые географически не относятся к Европе.

Победа Джей Джея стала для Австрии исторической, ведь последний раз страна завоевывала "Евровидение" в 2014 году, когда выступление Кончиты Вурст покорило Европу и вызвало широкий резонанс в обществе.

Организаторы обещают, что Евровидение-2026 в Вене станет грандиозным праздником музыки и шоу, которое объединит миллионы зрителей по всему миру.

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ 22.05.2025, 13:28 • 166196 просмотров

Степан Гафтко

Евровидение
Вена
Австрия
Олаф Шольц