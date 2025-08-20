Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Киев • УНН
Вена выбрана городом-хозяином Евровидения-2026, которое пройдет в "Винер Штадтхалле". Это стало возможным благодаря победе представителя Австрии Джея Джея на конкурсе 2025 года.
Австрийская столица готовится принять одно из самых ярких музыкальных событий мира - Евровидение-2026. Как сообщил общественный вещатель ÖRF, Вена победила в конкуренции с Инсбруком и в третий раз в истории станет хозяином песенного конкурса после 1967 и 2015 годов. Об этом информирует DW, пишет УНН.
Детали
Право на проведение юбилейного, 70-го по счету фестиваля, Австрия получила благодаря победе своего представителя Джей Джея на конкурсе 2025 года с песней Wasted Love. Главная сцена музыкального шоу разместится в "Винер Штадтхалле" - крупнейшей крытой арене Вены.
От первого Евровидения в Лугано (1955) конкурс вырос до одного из самых популярных музыкальных фестивалей мира, ежегодно собирая сотни миллионов зрителей. Он стал стартовой площадкой для таких легенд, как ABBA, Селин Дион и Оливия Ньютон-Джон. Только прошлогодний финал в Базеле посмотрели более 166 миллионов человек в прямом эфире.
Конкурс известен не только музыкой, но и зрелищными постановками, костюмами и декорациями. В то же время он неоднократно становился объектом споров – от политических подтекстов выступлений до участия стран, которые географически не относятся к Европе.
Победа Джей Джея стала для Австрии исторической, ведь последний раз страна завоевывала "Евровидение" в 2014 году, когда выступление Кончиты Вурст покорило Европу и вызвало широкий резонанс в обществе.
Организаторы обещают, что Евровидение-2026 в Вене станет грандиозным праздником музыки и шоу, которое объединит миллионы зрителей по всему миру.
