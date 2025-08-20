Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
Київ • УНН
Відень обрано містом-господарем Євробачення-2026, яке пройде у "Вінер Штадтхалле". Це стало можливим завдяки перемозі представника Австрії Джея Джея на конкурсі 2025 року.
Австрійська столиця готується прийняти одне з найяскравіших музичних дійств світу - Євробачення-2026. Як повідомив громадський мовник ÖRF, Відень переміг у конкуренції з Інсбруком і втретє в історії стане господарем пісенного конкурсу після 1967 та 2015 років. Про це інформує DW, пише УНН.
Деталі
Право на проведення ювілейного, 70-го за рахунком фестивалю, Австрія здобула завдяки перемозі свого представника Джей Джея на конкурсі 2025 року з піснею Wasted Love. Головна сцена музичного шоу розміститься у "Вінер Штадтхалле" - найбільшій критій арені Відня.
Від першого Євробачення у Лугано (1955) конкурс виріс до одного з найпопулярніших музичних фестивалів світу, щороку збираючи сотні мільйонів глядачів. Він став стартовим майданчиком для таких легенд, як ABBA, Селін Діон та Олівія Ньютон-Джон. Лише минулорічний фінал у Базелі подивилися понад 166 мільйонів людей у прямому ефірі.
Конкурс відомий не лише музикою, а й видовищними постановками, костюмами та декораціями. Водночас він неодноразово ставав об’єктом суперечок – від політичних підтекстів виступів до участі країн, які географічно не належать до Європи.
Перемога Джей Джея стала для Австрії історичною, адже востаннє країна здобувала "Євробачення" у 2014 році, коли виступ Кончіти Вурст підкорив Європу та спричинив широкий резонанс у суспільстві.
Організатори обіцяють, що Євробачення-2026 у Відні стане грандіозним святом музики та шоу, яке об’єднає мільйони глядачів по всьому світу.
