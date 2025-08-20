Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу

$41.360.10
Ексклюзив
06:54 • 5694 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 10230 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 13261 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 111626 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 99665 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 94977 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 37483 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100314 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74717 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87175 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
Заповідні землі на Волині "пішли з молотка" за безцінь: ДБР викрило топчиновника Держгеокадастру19 серпня, 22:19 • 11169 перегляди
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС20 серпня, 00:13 • 13209 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь02:28 • 14709 перегляди
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомоPhoto02:29 • 3672 перегляди
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"02:53 • 6450 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 111626 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 99665 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 68093 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 94977 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 74266 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 24 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 21518 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 56954 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 120319 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 71454 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Шахед-136
Долар США
Fox News

Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Відень обрано містом-господарем Євробачення-2026, яке пройде у "Вінер Штадтхалле". Це стало можливим завдяки перемозі представника Австрії Джея Джея на конкурсі 2025 року.

Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу

Австрійська столиця готується прийняти одне з найяскравіших музичних дійств світу - Євробачення-2026. Як повідомив громадський мовник ÖRF, Відень переміг у конкуренції з Інсбруком і втретє в історії стане господарем пісенного конкурсу після 1967 та 2015 років. Про це інформує DW, пише УНН.

Деталі

Право на проведення ювілейного, 70-го за рахунком фестивалю, Австрія здобула завдяки перемозі свого представника Джей Джея на конкурсі 2025 року з піснею Wasted Love. Головна сцена музичного шоу розміститься у "Вінер Штадтхалле" - найбільшій критій арені Відня.

Від першого Євробачення у Лугано (1955) конкурс виріс до одного з найпопулярніших музичних фестивалів світу, щороку збираючи сотні мільйонів глядачів. Він став стартовим майданчиком для таких легенд, як ABBA, Селін Діон та Олівія Ньютон-Джон. Лише минулорічний фінал у Базелі подивилися понад 166 мільйонів людей у прямому ефірі.

Конкурс відомий не лише музикою, а й видовищними постановками, костюмами та декораціями. Водночас він неодноразово ставав об’єктом суперечок – від політичних підтекстів виступів до участі країн, які географічно не належать до Європи.

Перемога Джей Джея стала для Австрії історичною, адже востаннє країна здобувала "Євробачення" у 2014 році, коли виступ Кончіти Вурст підкорив Європу та спричинив широкий резонанс у суспільстві.

Організатори обіцяють, що Євробачення-2026 у Відні стане грандіозним святом музики та шоу, яке об’єднає мільйони глядачів по всьому світу.

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ 22.05.25, 13:28 • 166196 переглядiв

Степан Гафтко

Пісенний конкурс «Євробачення»
Відень
Австрія
Олаф Шольц