День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня

Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 12360 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 89585 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 62171 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 62002 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 184533 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 178760 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 69185 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 66949 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 66611 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51805 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Під час ексгумацій у Львові українсько-польська експедиція виявила близько пів сотні тіл25 серпня, 17:33 • 9626 перегляди
Американського актора Вуді Аллена внесли в базу сайту "Миротворець" 25 серпня, 18:34 • 6312 перегляди
В Єгипті 13-річний хлопчик помер після вживання сирої локшини швидкого приготування25 серпня, 18:57 • 5802 перегляди
У Києві військових оштрафували за перевищення швидкості: поліція спростувала чутки про “бойове завдання”25 серпня, 19:32 • 8590 перегляди
Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі22:27 • 3826 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 78891 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 136334 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 9480 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 78891 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 57770 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 94261 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 75667 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Сьогодні, 26 серпня, відзначають Міжнародний день актора, День музичної йоги, Міжнародний день собак та День туалетного паперу. Останній винайшли у Китаї ще у II столітті.

День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня

Сьогодні, 26 серпня, відзначається День музичної йоги та Міжнародний день актора. Окрім того, в цей день особливо вшановують наших чотирилапих друзів – собак, пише УНН.

День музичної йоги

Достеменно походження цього свята невідоме. Цілком ймовірно, що його ініціював хтось, хто займався йогічними практиками. Можливо, вчитель, який помітив чудові результати, які досягаються на його заняттях під впливом музики.

Міжнародний день актора

Цей день, присвячений вшануванню акторів у всьому світі. Актори були невід’ємною частиною людської історії, розповідаючи історії про кохання, трагедії та все, що знаходиться між ними, надихаючи уяву мільйонів глядачів.

Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20.08.25, 10:11 • 131067 переглядiв

День туалетного паперу

Перший туалетний папір був створений в Китаї ще у II сторіччі. В епоху Середніх віків в Піднебесній імперії його вже виробляли у промислових масштабах. У Європі про такий винахід дізналися лише у XIV сторіччі завдяки Марко Поло, який першим дістався Китаю. Сьогодні це, без перебільшень, один з найбільш незамінних винаходів людства.

Міжнародний день собак

Життя людей тісно пов’язане з домашніми тваринами. І один з найміцніших зв'язків ми маємо з собаками. Ці дивовижні створіння справді вирізняються серед усіх інших надзвичайним розумом, чутливістю та відвагою. Вони досконало виконують функції особистих захисників, поводирів для людей з особливими потребами, допомагають правоохоронцям, рятувальникам, медикам, при цьому залишаються вірними й безкорисливими.

Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня 25.08.25, 08:07 • 184534 перегляди

Павло Зінченко

