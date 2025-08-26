День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня

Сьогодні, 26 серпня, відзначається День музичної йоги та Міжнародний день актора. Окрім того, в цей день особливо вшановують наших чотирилапих друзів – собак, пише УНН.

День музичної йоги

Достеменно походження цього свята невідоме. Цілком ймовірно, що його ініціював хтось, хто займався йогічними практиками. Можливо, вчитель, який помітив чудові результати, які досягаються на його заняттях під впливом музики.

Міжнародний день актора

Цей день, присвячений вшануванню акторів у всьому світі. Актори були невід’ємною частиною людської історії, розповідаючи історії про кохання, трагедії та все, що знаходиться між ними, надихаючи уяву мільйонів глядачів.

Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу

День туалетного паперу

Перший туалетний папір був створений в Китаї ще у II сторіччі. В епоху Середніх віків в Піднебесній імперії його вже виробляли у промислових масштабах. У Європі про такий винахід дізналися лише у XIV сторіччі завдяки Марко Поло, який першим дістався Китаю. Сьогодні це, без перебільшень, один з найбільш незамінних винаходів людства.

Міжнародний день собак

Життя людей тісно пов’язане з домашніми тваринами. І один з найміцніших зв'язків ми маємо з собаками. Ці дивовижні створіння справді вирізняються серед усіх інших надзвичайним розумом, чутливістю та відвагою. Вони досконало виконують функції особистих захисників, поводирів для людей з особливими потребами, допомагають правоохоронцям, рятувальникам, медикам, при цьому залишаються вірними й безкорисливими.

Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня