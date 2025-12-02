"Чорний грибок" із Чорнобиля може захистити астронавтів від радіації - вчені

"Чорний грибок", що проростає на місці Чорнобильської катастрофи, виживає, харчуючись радіацією, а його властивості можуть здійснити революцію в космічні галузі - зокрема, у питанні щодо захисту екіпажів космічних кораблів та позаземних колоній від космічних променів. Про це йдеться у матеріалі Іnteresting engineering, повідомляє УНН.

Зазначаєтьтся, що ще у 1997 році Неллі Жданова, український міколог, виявила чорну цвіль, що колонізувала високорадіоактивні руїни Чорнобильської атомної електростанції, зростаючи на стінах, стелях і навіть всередині будівлі реактора. Розслідування показало, що гриби особливим чином взаємодіють з іонізуючим випромінюванням.

Це визначне відкриття - що життя може процвітати та рости за наявності радіації - поставило під сумнів усталені уявлення про стійкість життя. Воно також відкрило потенціал для використання цієї цвілі в таких сферах, як очищення радіоактивних об'єктів та захист астронавтів від космічного випромінювання в космосі - пише видання.

Вказується, що іонізуюче випромінювання, яке зазвичай руйнує ДНК та клітини, виявилося поживною речовиною для цих стійких грибів. При цьому функцію захисту і поглинання випромінювання взяв на себе меланін – пігмент, що надає забарвлення шкірі людини і захищає від ультрафіолетового випромінювання.

Дослідження 2007 року виявило, що меланізовані гриби росли на 10 відсотків швидше під впливом радіоактивного цезію, що свідчить про те, що вони активно використовували випромінювання для метаболічної енергії. Цей процес називався радіосинтезом.

Енергія іонізуючого випромінювання приблизно в мільйон разів вища, ніж енергія білого світла, яке використовується у фотосинтезі. Отже, вам потрібен досить потужний перетворювач енергії, і саме це, на нашу думку, здатний робити меланін – перетворювати іонізуюче випромінювання на корисну енергію - розповіла вчена-ядерник Єкатерина Дадачова.

У свою чергу астробіолог NASA Лінн Ротшильд передбачає "мікоархітектуру" - середовища існування, вирощені з грибів на Місяці чи Марсі. Ці живі стіни будуть не просто структурними: вони будуть самовідновлювальними радіаційними екранами, вирощеними in situ, що значно скоротить витрати на запуск. Колонізувавши токсичне місце, таке як Чорнобиль, ці гриби можуть зрештою захистити астронавтів у найближчому майбутньому.

