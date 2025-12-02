"Чорний грибок" із Чорнобиля може захистити астронавтів від радіації - вчені

$42.270.07
48.890.02
ukenru
1 грудня, 17:14 • 9788 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 16251 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 16699 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 18030 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 20670 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 20973 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 22100 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 41742 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20210 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 40263 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0.9м/с
93%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посланець Трампа Віткофф та український переговірник знову зустрілися у Флориді - ЗМІ1 грудня, 14:09 • 5776 перегляди
Історія не оцінить спроби забути злочини росії: ЄС встановив червону лінію для мирних переговорів щодо України1 грудня, 14:10 • 10360 перегляди
Поліцейському, який збив на смерть двох сестер на Полтавщині, повідомлено про підозруPhoto1 грудня, 15:58 • 4468 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 15719 перегляди
Пошкоджений космічний корабель "Шеньчжоу-20" повернеться на Землю без екіпажу для детального огляду1 грудня, 16:59 • 7366 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 15758 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 24133 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 33324 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 41742 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 40263 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Флорида
Польща
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 23339 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 25934 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 82823 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 59072 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 75333 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото

"Чорний грибок" із Чорнобиля може захистити астронавтів від радіації - вчені

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Чорний грибок, знайдений у Чорнобилі, виживає за рахунок радіації, що може революціонізувати космічну галузь. Він може захищати екіпажі космічних кораблів та позаземних колоній від космічних променів.

"Чорний грибок" із Чорнобиля може захистити астронавтів від радіації - вчені

"Чорний грибок", що проростає на місці Чорнобильської катастрофи, виживає, харчуючись радіацією, а його властивості можуть здійснити революцію в космічні галузі - зокрема, у питанні щодо захисту екіпажів космічних кораблів та позаземних колоній від космічних променів. Про це йдеться у матеріалі Іnteresting engineering, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначаєтьтся, що ще у 1997 році Неллі Жданова, український міколог, виявила чорну цвіль, що колонізувала високорадіоактивні руїни Чорнобильської атомної електростанції, зростаючи на стінах, стелях і навіть всередині будівлі реактора. Розслідування показало, що гриби особливим чином взаємодіють з іонізуючим   випромінюванням.

Це визначне відкриття - що життя може процвітати та рости за наявності радіації - поставило під сумнів усталені уявлення про стійкість життя. Воно також відкрило потенціал для використання цієї цвілі в таких сферах, як очищення радіоактивних об'єктів та захист астронавтів від космічного випромінювання в космосі

- пише видання.

У саркофазі ЧАЕС виявили понад 300 дірок після атаки дронів: МАГАТЕ оцінило загрозу радіації09.05.25, 23:39 • 5676 переглядiв

Вказується, що іонізуюче випромінювання, яке зазвичай руйнує ДНК та клітини, виявилося поживною речовиною для цих стійких грибів. При цьому функцію захисту і поглинання випромінювання взяв на себе меланін – пігмент, що надає забарвлення шкірі людини і захищає від ультрафіолетового випромінювання.

Дослідження 2007 року виявило, що меланізовані гриби росли на 10 відсотків швидше під впливом радіоактивного цезію, що свідчить про те, що вони активно використовували випромінювання для метаболічної енергії. Цей процес називався радіосинтезом.

Енергія іонізуючого випромінювання приблизно в мільйон разів вища, ніж енергія білого світла, яке використовується у фотосинтезі. Отже, вам потрібен досить потужний перетворювач енергії, і саме це, на нашу думку, здатний робити меланін – перетворювати іонізуюче випромінювання на корисну енергію

- розповіла вчена-ядерник Єкатерина Дадачова.

У свою чергу астробіолог NASA Лінн Ротшильд передбачає "мікоархітектуру" - середовища існування, вирощені з грибів на Місяці чи Марсі. Ці живі стіни будуть не просто структурними: вони будуть самовідновлювальними радіаційними екранами, вирощеними in situ, що значно скоротить витрати на запуск. Колонізувавши токсичне місце, таке як Чорнобиль, ці гриби можуть зрештою захистити астронавтів у найближчому майбутньому.

Нагадаємо

У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували собак із блакитною шерстю. Волонтери підозрюють, що тварини могли потрапити у хімічну речовину, і намагаються їх упіймати для обстеження.

На всіх об’єктах Чорнобильської АЕС відновили електропостачання: загрози витоку радіації немає - Міненерго01.10.25, 23:47 • 5161 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Технології
Гриби
Місяць
Марс
NASA