На всіх об’єктах Чорнобильської АЕС відновили електропостачання: загрози витоку радіації немає - Міненерго
Київ • УНН
Електропостачання на всіх об'єктах Чорнобильської АЕС повністю відновлено після ворожого обстрілу інфраструктури в Славутичі 1 жовтня. Рівень радіації в нормі, загроз для населення немає.
Електропостачання на всіх обʼєктах Чорнобильської атомної станції, які були знеструмлені через ворожий обстріл інфраструктури в місті Славутич, повністю відновлено
За словами Міністра енергетики України Світлани Гринчук, рівень радіації на об’єкті не перевищує контрольних рівнів. Загроз для населення немає.
"Дякую нашим енергетикам за блискавичну та ефективну роботу! Ваша праця – це безпека для всієї України та Європи", - наголосила Гринчук.
Нагадаємо
У середу, 1 жовтня росія атакувала Славутич, влучивши безпілотником в енергетичний об’єкт міста. Через це близько 20 тисяч жителів залишилися без електропостачання.
Внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури Київської області у Славутичі на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація. Через стрибки напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС.
