Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
17:21 • 11179 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
15:19 • 20325 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
14:16 • 17902 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
1 жовтня, 12:21 • 32839 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 22977 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 21366 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
1 жовтня, 06:00 • 54292 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41186 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31962 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго

Київ • УНН

 • 8306 перегляди

Внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури Київської області у Славутичі на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація. Через стрибки напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС.

Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго

Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля 

- йдеться у повідомленні.

За даними відомства, наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.

Ворожий безпілотник знеструмив Славутич на Київщині, 20 тисяч жителів без світла - ОВА01.10.25, 18:14 • 2024 перегляди

Доповнення

23 вересня, внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що росія хоче підключити Запорізьку АЕС до власної енергосистеми всупереч ризикам ядерного інциденту. росіяни вже побудували лінію довжиною 200 км від Мелітополя до Маріуполя.

Голова Держатомрегулювання – Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков наголошував, що якщо найближчим часом окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо на промисловому майданчику закінчиться, цілком ймовірний розвиток аварійної ситуації, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн.

У четвер, 25 вересня Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся у москві з очільником кремля володимиром путіним.

Антоніна Туманова

