Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури Київської області у Славутичі на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація. Через стрибки напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС.
Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація, передає УНН із посиланням на Міненерго.
Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля
За даними відомства, наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.
Доповнення
23 вересня, внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що росія хоче підключити Запорізьку АЕС до власної енергосистеми всупереч ризикам ядерного інциденту. росіяни вже побудували лінію довжиною 200 км від Мелітополя до Маріуполя.
Голова Держатомрегулювання – Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков наголошував, що якщо найближчим часом окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо на промисловому майданчику закінчиться, цілком ймовірний розвиток аварійної ситуації, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн.
У четвер, 25 вересня Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся у москві з очільником кремля володимиром путіним.