Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в Одессе
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ Минэнерго
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцами
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодня
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго

Киев • УНН

 • 6836 просмотра

В результате российского обстрела энергетической инфраструктуры Киевской области в Славутиче на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация. Из-за скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, изолирующий разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.

Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго

Из-за российского обстрела энергетической инфраструктуры в Киевской области в городе Славутич на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду 

- говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения.

Вражеский беспилотник обесточил Славутич в Киевской области, 20 тысяч жителей без света - ОВА01.10.25, 18:14 • 1928 просмотров

Дополнение

23 сентября, в результате очередной провокации со стороны российских военных, была повреждена линия электропередачи, питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме вопреки рискам ядерного инцидента. Россияне уже построили линию длиной 200 км от Мелитополя до Мариуполя.

Глава Госатомрегулирования – Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков отмечал, что если в ближайшее время оккупанты не создадут соответствующих условий для восстановления связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, а дизельное топливо на промышленной площадке закончится, вполне вероятно развитие аварийной ситуации, которая будет иметь радиационные последствия не только для Украины, но и для европейских стран.

В четверг, 25 сентября Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Москве с главой Кремля Владимиром Путиным.

Антонина Туманова

Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Путин
Киевская область
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Министерство энергетики Украины
Украина
Мелитополь
Мариуполь