Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго

Из-за российского обстрела энергетической инфраструктуры в Киевской области в городе Славутич на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения.

Вражеский беспилотник обесточил Славутич в Киевской области, 20 тысяч жителей без света - ОВА

Дополнение

23 сентября, в результате очередной провокации со стороны российских военных, была повреждена линия электропередачи, питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме вопреки рискам ядерного инцидента. Россияне уже построили линию длиной 200 км от Мелитополя до Мариуполя.

Глава Госатомрегулирования – Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков отмечал, что если в ближайшее время оккупанты не создадут соответствующих условий для восстановления связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, а дизельное топливо на промышленной площадке закончится, вполне вероятно развитие аварийной ситуации, которая будет иметь радиационные последствия не только для Украины, но и для европейских стран.

В четверг, 25 сентября Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Москве с главой Кремля Владимиром Путиным.