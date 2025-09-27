$41.490.08
У 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету у зоні, де життя неможливе

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Вчені NASA за допомогою супутника TESS та телескопа Джеймса Вебба виявили екзопланету WD 1856+534b, яка більша за Юпітер і знаходиться в "забороненій зоні" навколо вмираючої зірки. Ця планета, віком 5,8 млрд років, розташована за 82 світлових роки від Землі та є найхолоднішою екзопланетою, яку коли-небудь бачили безпосередньо.

У 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету у зоні, де життя неможливе

Вчені NASA виявили у космосі об’єкт, що викликав занепокоєння астрономів. Він розташований у надзвичайно холодній області, де життя неможливе, далеко від придатної для існування зірки, перебуває в повній ізоляції на відстані світлових років від інших тіл і обертається навколо об’єкта, який невдовзі перетвориться на "мертвий". Про це інформує Ecoportal, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що завдяки супутнику Transit Exoplanet Survey Satellite (TESS) було виявлено нову екзопланету, яка більша за Юпітер.

Її було знайдено у так званій "забороненій зоні" навколо вмираючої зірки, де плане зазвичай не виживають. Об'єкт назвали WD 1856+534, він має вік близько 5,8 млрд років та знаходиться лише за 82 світлових роки від нас у сузір'ї Дракона.

За допомогою телескопа Джеймса Вебба вчені підтвердили, що WD 1856+534b є планетою, яка знаходиться там, де не повинна, як прихована планета нашої сонячної системи

- йдеться у дописі.

Здебільшого, коли зірки, подібні до Сонця, вичерпують запас пального, то вони роздуваються до розмірів червоних гігантів, знищують усе, що опиняється надто близько, а згодом стискаються у білі карлики. Усе, що розташоване в межах двох астрономічних одиниць - так званої "забороненої зони", зазвичай гине. Проте ця планета досі збереглася там.

Як телескоп Джеймса Вебба виявив планету?

Дані телескопа зафіксували слабке світіння планети після того, як астрономи ретельно видалили світло зірки. Результати дослідження свідчать про те, що її маси приблизно в 13,8 раза перевищує масу Юпітера, а температура поверхні становить - 87 градусів Цельсія.

"Це робить її найхолоднішою екзопланетою, яку коли-небудь бачили безпосередньо. То як вона вижила? Ймовірно, не вижила. Астрономи вважають, що вона утворилася далі і пізніше була затягнута в заборонену зону, можливо, підштовхнута іншою планетою або сусідньою зіркою після того, як білий карлик стабілізувався", - пише Ecoportal.

Нагадаємо

NASA планує десятиденну пілотовану місячну експедицію навколо Місяця у лютому 2026 року, що стане першим таким польотом за 50 років. Місія Artemis II випробує системи ракети та космічного корабля, відлетівши на рекордну відстань за орбіту Місяця.

Україна створить Космічні війська до кінця 2025 року - Кабмін23.09.25, 14:30 • 23509 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини СвітуТехнології
Місяць
Джеймс Вебб (телескоп)
NASA